Louvain-la-Neuve : un nouvel espace de coworking pour début 2024 à Courbevoie

Cet espace sera le douzième de la société, qui en a déjà créé dix en Belgique et un au Luxembourg. Un total de 55 000 m2, occupés par quelque 2 500 entreprises chaque année et 5 000 personnes au quotidien. "En Wallonie, le coworking est peu développé. Et de manière générale, en Belgique, il y a une grande marge d’évolution dans ce secteur", indique le Rixensartois Alexandre Ponchon, cofondateur de la société.

Plusieurs raisons ont poussé Silversquare à s’implanter à Louvain-la-Neuve: d’abord, la présence d’une grande université, qui sous-tend "la création de nombreuses d’entreprises". La proximité d’une gare a aussi pesé dans la balance pour le choix du site. "Et puis, Louvain-la-Neuve est aujourd’hui la porte d’entrée de la Wallonie sur Bruxelles", ajoute Alexandre Ponchon.

Un design particulier

Comme tous les espaces de coworking de Silversquare, l’aménagement intérieur de celui de Louvain-la-Neuve a été imaginé par des artistes extérieurs à l’entreprise. Lilian van Daal, designer industrielle néerlandaise, et Théo Demans, sculpteur et scénographe bruxellois, planchent sur le projet depuis près d’un an et demi.

"Le concept s’inspire des problèmes climatiques actuels et de la manière dont les humains apprendront à vivre avec à l’avenir. Deux réponses sont possibles à cette question: l’utopie et la dystopie", développe Dimitri Goloubev, l’architecte de Silversquare qui a travaillé à leurs côtés. Pour la partie utopique, Lilian van Daal, avec des designs inspirés de la nature ; pour la dystopie, Théo Demans, "parce qu’il travaille notamment en réutilisant des matériaux et pour son côté décalé".

Alexandre Ponchon et Axel Kuborn ont fondé Silversquare en 2008: "Cette entreprise est un enfant de la crise", note le premier. En 2018, Silversquare signe un partenariat avec Befimmo, un important acteur du monde de l’immobilier belge. C’est d’ailleurs à cette SIR (société immobilière réglementée) qu’appartiennent les locaux de Silversquare à Louvain-la-Neuve.

Depuis, l’entreprise a traversé d’autres crises, notamment celle du Covid-19: "Le chiffre d’affaires a baissé d’environ 20% pendant la crise sanitaire", explique Valérie Vinckx, business leader, mais les affaires ont repris de plus belle par la suite. Fin août 2023, le chiffre d’affaires de Silversquare avoisinait "les 17 millions d’euros". "À chaque fois qu’il y a une baisse de confiance sur le marché, complète Alexandre Ponchon, les entreprises les plus volatiles partent. Mais au bout de quelques mois, la demande explose, car les professionnels ne veulent plus des solutions trop rigides." Le coworking offre en effet une flexibilité bien plus importante que les baux professionnels classiques: un bail commercial fonctionne par périodes de 3, 6 ou 9 ans, tandis qu’un bureau dans un espace de "cotravail" peut se louer à la journée, au mois, etc.

Si aucun autre projet n’est officiellement lancé par Silversquare à l’heure actuelle, "pour l’avenir, nous glisse Valérie Vinckx, on regarde Paris, Amsterdam, Londres…"