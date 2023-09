Louvain-la-Neuve : Virginie Brynaert expose à la Maison des Coccinelles

Virginie Brynaert expose ses œuvres aux accents multiples à la Maison des Coccinelles, place du Plat Pays, 20, à Louvain-la-Neuve: "Je suis moi-même de Louvain-la-Neuve, du quartier de Lauzelle. Je peins un peu de tout. Certains tableaux relèvent de mes rêves. Il y a notamment une grande vague. Un jour, à mon réveil, je me suis dit que j’allais peindre cette vague. C’est le cas aussi pour des paysages, des coquelicots. Cela sort de mon imagination. Parfois, je prends des photos. Lorsque je peins le portrait d’un enfant, je demande une photo et j’y place des accessoires liés aux activités de l’enfant".

Cette exposition est la deuxième de l’artiste: "J’ai exposé au parcours d’artistes de Louvain-la-Neuve l’année dernière et puis maintenant. Ici, c’est un univers qui me convient. Ce n’est pas triste et noir. C’est très coloré."

L’exposition est visible jusqu’au 11 novembre sur rendez-vous à prendre par téléphone (0486 68 87 11) ou par e-mail ( brynaert.virginie@gmail.com).