Louvain-la-Neuve : le "Festival Maintenant !" résiste et s’interroge sur la démocratie

Trois points centraux: l’imagination et la créativité, l’apprentissage par la pratique, et le collectif. "Comment imaginer d’autres futurs possibles ? Expérimenter concrètement, en apprenant, par exemple, à faire de la levure", explique Gwendoline Viatour, attachée de presse. Des activités plus réflexives, notamment des conférences, et artistiques, sont aussi au programme. "Le festival est organisé sur la place publique, tout le monde peut y venir, se croiser, se rencontrer. En six ans d’existence, on a créé un grand réseau. On a reçu des tas de propositions pour l’édition de cette année", sourit Gwendoline Viatour.

"Cap sur 2033 !"

Ces cinq jours seront ainsi l’occasion d’apprendre ce qu’est la lacto-fermentation, de s’initier à la vannerie, de participer à des ciné-débats… Les festivaliers auront aussi l’opportunité de discuter de divers sujets lors des "moments papote", un bal folk permettra de se dégourdir les jambes…

Le jeudi 28 septembre, dans l’après-midi, la Grand-Place sera occupée par "Cap sur 2033 !", "une expérience collective inédite, promet Gwendoline Viatour. On imagine qu’on est en 2033 et qu’on s’en est sorti. Comment y est-on parvenu ? Qu’est-ce qui a fonctionné ?" Ce "Cap sur 2033 !" sera animé par la philosophe française Barbara Stiegler et le Britannique Rob Hopkins, initiateur en 2005 du mouvement international des villes en transition.

Le vendredi 29, à 20h, à l’Institut des arts de diffusion (IAD), Barbara Stiegler – encore elle – et Christophe Pébarthe présenteront le spectacle Démocratie ! 2500 ans, recherche public(s) désespérément. Respectivement philosophe politique et historien spécialiste de la Grèce ancienne, les deux enseignants-chercheurs de l’Université Bordeaux-Montaigne reviennent sur la démocratie athénienne pour penser, mettre en mots et faire vivre celle d’aujourd’hui. "Ils confrontent leurs réflexions aux bruits médiatiques, à ce sens commun dont la musique lancinante finit le plus souvent par faire oublier aux citoyens leur légitime désir de se gouverner eux-mêmes, lit-on sur le site du festival. Ils les partagent avec l’auditoire, en lui adressant cette première question qui ouvrait les assemblées athéniennes: “Qui veut prendre la parole ?”".

Pour mettre sur pied le festival, l’association Terre Ouverte compte principalement sur une centaine de bénévoles, indique Gwendoline Viatour. "On a commencé à plancher sur l’organisation en février. Il y a eu des réunions, des cercles de travail où les gens se réunissent pour réfléchir à des sujets par affinités… Et puis, en avril, on a lancé un formulaire en ligne pour récolter toutes les propositions", que l’"équipe de pilotage" composée d’une dizaine de personnes a ensuite filtrées.

Carol Kuza fait partie de cette équipe. Installée à Tervueren, cette ex-Wavrienne a découvert le festival lors de la première édition, en 2018, par hasard, alors qu’elle se baladait à Louvain-la-Neuve. Styliste spécialisée dans la mode durable, elle accroche tout de suite et décide d’y animer un atelier sur le textile l’année suivante. Elle réitère l’expérience trois années de suite, durant lesquelles elle constate que, si "l’idée est que tout le monde puisse se reconnaître dans le festival, on n’y est pas encore. Le public est majoritairement composé de personnes déjà sensibles aux problèmes sociaux et environnementaux ". Cette année, Carol Kuza participe donc à la mise en place du festival: "C’est une organisation importante, avec peu de moyens, mais je suis contente de participer à cette aventure. On doit parfois faire des choix, c’est pour ça qu’on a rendu payants les rendez-vous fixés en soirée".

https ://www.festivalmaintenant.be