Ottignies-Louvain-la-Neuve : "Une histoire d’amour" d’Alexis Michalik pour ouvrir la saison du Spott

Couronnée par le molière 2020 de la mise en scène d’un spectacle de théâtre privé, Une histoire d’amour a été créée en janvier 2020, a traversé la crise du Covid, et a été jouée plus de 500 fois, pour enfin arriver sous la forme d’un film début 2023. Marica Soyer interprète l’un des personnages principaux. Entretien.

Marica Soyer, ce rôle ne vous quitte plus. C’est reparti pour une petite tournée d’une quinzaine de dates qui débutera le 29 septembre à Ottignies…

Oui, et je suis très contente de le reprendre car j’ai eu 6 mois de pause, du coup, j’ai du plaisir. En janvier, ça fera quatre ans que je joue Justine.

Justine, qui est celle par qui tout arrive dans cette pièce, c’est un peu la "méchante" de l’histoire…

Je ne dirais pas la méchante mais le déclencheur. Elle et son amie s’aiment follement, elles décident d’avoir un bébé, et puis Justine quitte sa compagne alors que cette dernière est enceinte. Elle va devoir élever leur fille seule.

On a tous quitté ou été quittés un jour… On découvrira plus tard que Justine avait ses raisons. Elle doit faire face à des choix compliqués…

Le personnage de Justine est-il proche de la femme que vous êtes ?

Elle agit à l’instinct, comme moi, mais au début, j’ai eu du mal à accepter ses choix si brutaux. Mais là où nous sommes proches, c’est qu’elle est spontanée, solaire, joyeuse, et elle est très entière.

On dit de cette pièce qu’elle est "dans l’air du temps". Vous pouvez expliquer pourquoi ?

Un couple de femmes homosexuelles est à la base de l’histoire, c’est un ressort dramatique nécessaire, mais pas un manifeste ou une position "politique" de la part d’Alexis Michalik. Il avait juste envie de parler d’amour. En réalité, le "genre" de ce couple est traité comme quelque chose d’anecdotique. C’est considéré comme un élément banal dans cette histoire. Ça devient bien plus la normalité qu’il y a 30 ans… Ce n’est d’ailleurs pas la seule histoire d’amour qui traverse cette pièce. Il avait juste envie de traiter l’amour sous différents aspects et sous la forme d’un mélodrame, un genre qui est rare au théâtre.

C’est une pièce qui aborde des thèmes très actuels…

L’amour, la rupture, le deuil, le cancer, etc. Ce sont des thèmes universels qui touchent tout le monde mais surtout les gens qui ont des enfants. Les parents sortent bouleversés de cette pièce. Je suis chaque fois étonnée de voir l’impact que cela a sur eux. Parce que la mère de l’enfant va, quelques années plus tard, déclarer un cancer. Devoir trouver un tuteur pour son enfant constituera un choix cornélien pour elle…

Tout public dès 12 ans. Réservations sur spott.be