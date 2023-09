Ottignies-Louvain-la-Neuve : les Chœurs du Petit-Ry mettront 90 personnes seront sur scène le week-end prochain

Le scénario a été conçu par deux choristes autrices, Damienne Lecat et Véronique Mathy: "Lucette, une dame âgée colorée, et Émile, un grand ado rêveur, se rencontrent au détour d’un rayon de supermarché. Elle cherche un poulet surgelé pour son waterzooi, il cherche un papillon couleur du temps pour son amoureuse. Ils s’aident, ils s’opposent, ils rient. Ils rencontrent une radiesthésiste, un psychologue manipulateur et même le sosie de Romelu Lukaku qui, chacun à leur tour, les amènent à se découvrir", expliquent les organisateurs. Au centre du spectacle: le dialogue entre les générations et le consumérisme.

Nonante personnes sur scène

Choristes, musiciens, danseurs, acteurs et même deux marionnettes se partageront la scène. Au total, ils seront 90. "Et, cerise sur le gâteau, un projet social se greffe à notre spectacle puisque nous accueillerons les jeunes de la chorale du SRJ ( service résidentiel pour jeunes) Les Tilleuls de Mont-Saint-Guibert, également dirigée depuis plusieurs années par notre cheffe de chœur, Mélanie Rihoux", explique Christiane Burton, porte-parole de la chorale.

Mélanie Rihoux, jeune pianiste et chanteuse lyrique, passionnée de chant choral, est originaire de Rixensart, Elle dirige les Chœurs du Petit-Ry depuis six ans: "Le spectacle est basé sur le principe de la comédie musicale. Une quinzaine de chants seront interprétés. C’est extrêmement varié. Nous avons fait une sélection à partir de notre répertoire avec de la musique plutôt de variétés comme, par exemple, Angèle mais on se fera aussi plaisir avec Queen et du classique", indique Mélanie Rihoux.

Le spectacle sera présenté au Spott ce samedi 23 septembre à 20h et ce dimanche 24 septembre à 15 h.

Réservations: leschoeursdupetitry.be