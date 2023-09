Ferrières : les 29 logements près de l’ancienne maison de Hergé à nouveau à l’enquête publique

Voilà qui a étonné pas mal de monde dans le voisinage. "Des riverains m’ont en effet demandé d’où venait cette enquête publique, témoigne l’échevin ottintois de l’Urbanisme, Benoît Jacob (Avenir). D’autant plus qu’en juin dernier, le conseil communal avait approuvé le lancement d’une procédure pour modifier le plan communal d’aménagement (PCA) de Ferrières."

Celui-ci avait été adopté définitivement par le conseil communal en février 2012 et était entré en vigueur en octobre de la même année. Son objectif était de limiter la densité autorisée à Ferrières.

Mais face au projet de 29 logements, jugé démesuré tant par les autorités communales que l’opposition et les riverains, l’idée est donc de revoir ce PCA, devenu schéma d’orientation local (SOL) depuis l’entrée en vigueur du CoDT, pour aller plus loin et y diminuer encore la densité de logements possible. La Ville a trois ans pour aboutir.

"29 maisons, c’est trop", dit l’échevin

"On a toujours dit au promoteur que 29 maisons, c’était de trop et qu’on ne souhaite pas en construire autant dans une zone campagnarde éloignée de tout. Cela va d’ailleurs dans le même sens que le schéma de développement territorial en cours d’élaboration par la Région, poursuit l’échevin. On avait demandé au promoteur de revenir vers nous. Mais en juin dernier, il s’est tourné vers le fonctionnaire délégué pour qu’il prenne le dossier en charge."

Benoît Jacob explique que ce dernier a demandé de réaliser une nouvelle enquête publique. Des nouveaux plans ont en effet été introduits pour répondre à la décision de fin 2020 du ministre wallon de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), de refuser la création d’une voirie destinée à accéder à ces 29 maisons et désengorger le quartier.

Cette voirie, charge d’urbanisme, avait été autorisée par le conseil communal (OLLN 2.0-MR avait toutefois voté contre) en juin 2020. Mais des riverains avaient été en recours auprès du ministre wallon et avaient donc obtenu gain de cause.

Le ministre a estimé que le projet de voirie n’améliorerait pas la circulation dans le quartier, en particulier en ce qui concerne les usagers faibles et que les véhicules des pompiers ne pouvaient pas passer partout.

Plutôt que d’aller en recours au Conseil d’État, le promoteur a donc décidé de revoir sa copie. Légèrement, regrette l’échevin.

"Des portions du chemin 69 allaient disparaître. Ce chemin n’est plus utilisé mais il se trouve toujours dans l’Atlas des chemins et sentiers vicinaux. Dans les nouveaux plans, il est réhabilité. En outre, la largeur d’un tournant a été revue pour permettre le passage des pompiers", indique l’échevin.

Celui-ci précise que la Ville rappellera au fonctionnaire délégué qu’elle a lancé une procédure de révision du PCA.

L’enquête publique court jusqu’au 12 octobre 2023.

Ajoutons que l’ASBL Fondation La Ferrière, créée par des riverains en vue de proposer un projet alternatif dédié à la BD, a été dissoute en septembre 2022.