Rentrée à l’UCLouvain: "Ne vous laissez pas submerger par la matière"

Ce lundi 18 septembre, c’était jour de rentrée dans l’enseignement supérieur. Dans l’auditoire Montesquieu 11, à Louvain-la-Neuve, un peu avant midi, les étudiants de deuxième et de troisième baccalauréats en droit de l’UCLouvain sont directement mis devant leurs responsabilités par le professeur Patrick Wéry, lors d’une séance d’information qui leur était destinée.

"En délibération, on est parfois confronté à des étudiants qui se trouvent dans une situation délicate alors que s’ils avaient travaillé un peu plus, ils y seraient arrivés, nous précise celui qui est aussi président de jury. Il y a aussi des étudiants qui ne nous avertissent pas d’une situation particulière personnelle qu’ils rencontrent. Or, le jury, dans sa délibération, peut être attentif à ce type d’éléments."

Un rappel n’est donc jamais superflu. Et autant le donner dès le début d’année académique.

Non loin de là, sur la Grand-Place, les étudiants du Supportkot ont une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands pour accueillir les étudiants, surtout ceux qui entament leur parcours universitaire, facilement reconnaissables avec leur Welcome Pack distribué par les étudiants du kot-à-projet organisateur du Welcome Day.

"Safe, not safe"

Lors de cet événement, des kots-à-projet ont pu se présenter ou sensibiliser les étudiants. Le Kap Hot, par exemple, proposait un jeu, "Safe, not safe", autour des pratiques sexuelles et des risques par rapport aux maladies sexuellement transmissibles. "Globalement, les étudiants sont bien informés. Une erreur fréquente est de considérer la masturbation de son ou sa partenaire comme sans risque. Or, il existe, en cas de petites coupures aux doigts, indique Célia Jonckheere, membre du Kap Hot qui organise différents événements sur la sexualité en général, les IST et le consentement, tient des stands de sensibilisation à diverses occasions et diffuse aussi un podcast sur la thématique. Ce qui est chouette, c’est que les étudiants ne sont pas gênés de venir nous voir, sans doute parce que nous sommes des étudiants aussi."

En face, des étudiants de l’ASBL Thé OK étaient aussi présents pour rappeler que "le sexe, c’est comme le thé, c’est seulement si t’es OK".

L’état d’esprit des étudiants ? "Un mélange d’anxiété et d’envie"

Sur la Grand-Place, lors du Welcome Day, le CIO invitait les étudiants à décrire leur état d’esprit à l’aide de Lego. ©ÉdA

Juste à côté, Olivier Renders et Annick Dumoulin, des conseillers en orientation du Centre d’information et d’orientation (CIO), proposaient aux étudiants de décrire leur état d’esprit en cette journée de rentrée à l’aide de Lego. "J’ai choisi un éléphant car c’est une créature réputée pour avoir de la mémoire et être réfléchi. Mais dans le même temps, une fois qu’il est lancé, il est difficile à arrêter. J’aime ce côté bulldozer prémédité", explique un jeune qui commence des études en sociologie-anthropologie.

Et Olivier Renders, du CIO, de nous dire que "ce petit jeu, pas toujours évident, est une manière de les faire réfléchir et pour nous, un moyen de nouer le dialogue avec eux. Chez les étudiants, on ressent un mélange d’anxiété et d’envie. Il y a aussi cette idée d’obstacles à franchir, d’échelons à gravir. Certains se disent également impressionnés par l’univers universitaire. Il y a aussi de l’enthousiasme chez les étudiants."

La police était également présente sur la Grand-Place, notamment avec une voiture-tonneau pour rappeler l’importance du port de la ceinture de sécurité.

La Maison du développement durable, le Vilar, OSEL (l’orchestre symphonique des étudiants de Louvain-la-Neuve), Louvain Coopération, l’Assemblée générale des étudiants de Louvain-la-Neuve (AGL), Univers Santé, le service Sport de l’UCLouvain, le Forum des jeunes, Chez Zelle (la maison des jeunes de Louvain-la-Neuve), les restaurants universitaires étaient notamment de la partie, de même que le WIK, le karting wavrien qui était d’ailleurs venu avec un de ses karts électriques…

Dans les rues de la cité universitaire, Écolo, le Comac (les jeunes PTB) et le Mouvement libéral étudiant ont aussi profité de l’occasion pour tenter de séduire les jeunes. C’était aussi ça la rentrée.

Tout comme le retour de la guindaille. On a pu entendre quelques fûts de bière qui roulaient du côté de la Carolo. Les étudiants sont aussi attendus dès 21 h sur la place Sainte-Barbe pour la Welcome Night du Supportkot. Le Kapodastre, Fat Cat et Ytar sont au programme de la première soirée de l’année académique 2023-2024.