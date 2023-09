Défi Azimut : toutes voiles dehors pour Denis Van Weynbergh

Le Défi Azimut n’est pas une régate typique: il combine trois épreuves courtes de vitesse pure ou presque. Tout débute le mercredi avec les "runs" dont le principe est simple: aller le plus vite possible, en ligne droite, afin d’établir un temps de référence. Plusieurs passages sont autorisés. Du jeudi au samedi, place aux 48 h, soit une boucle dans l’Atlantique à réaliser en deux jours. Enfin, le dimanche, les marins finiront avec le Tour de l’île de Groix, une course de plus ou moins 2 h, 2 h 30, voire moins pour les plus rapides.

Un cheval de trait face à des pur-sang

"Face aux nouveaux bateaux, notamment ceux à foils, ce n’est clairement pas le terrain de prédilection de mon bateau. J’ai davantage un cheval de trait qu’un pur-sang, sourit Denis Van Weynbergh. Mais sur les 35 Imoca engagés (NDLR: ces monocoques de 60 pieds, soit 18,28 mètres de long, les seuls à faire le Vendée Globe) , il y a des montures plus anciennes comme la mienne et il sera intéressant de se confronter aux copains. Car ici, nous serons toujours en contact visuel et on pourra directement voir si les changements de réglage qu’on opère font la différence ou pas. Cela permet de se jauger par rapport aux autres dans un beau cadre de jeu. S’il faudra faire attention pour éviter les collisions au départ et à l’arrivée, vu que nous serons tous ensemble, on sera ensuite en mode course et on va pouvoir se lâcher à 200%."

Comme lors de la Fastnet, le Belge naviguera avec le Français Erwann Le Méné. Ce sera aussi le cas lors de la Transat Jacques Vabre (Le Havre-la Martinique) dont le départ sera donné le 29 octobre prochain.

"Lors de la Fastnet, on a vu que ça marchait pas mal mais des éléments sont toujours perfectibles. Je suis dans une phase d’apprentissage et de fiabilisation de ce qu’on a mis en place sur le bateau l’hiver dernier (système électrique, pilotage automatique, etc.). Le Défi Azimut va permettre une nouvelle fois de tester tout cela en mode course. Ce sera un bon laboratoire et obtenir des informations sur notre vitesse pure sera intéressant en vue d’améliorer notre vitesse moyenne sur des grandes distances. Ce sera aussi l’occasion de réfléchir à ce qu’on peut améliorer cet hiver sur le bateau."

"Un cap a été franchi"

Denis Van Weynbergh se réjouit d’être au départ du Défi Azimut. "C’est la première fois que j’y participe, ce qui montre que j’ai franchi un cap, notamment au niveau budgétaire."

En février dernier, il présentait en effet son sponsor principal, D’Ieteren Group, de quoi lui assurer d’avoir le budget nécessaire pour participer au Vendée Globe. En 2020, il avait dû y renoncer, faute de moyens. Reste toutefois à se qualifier pour cet Everest des mers.

Pour ce faire, la course de 48 h du Défi Azimut lui permettra d’engranger de précieux milles qui départageront les marins si plus de 40 bateaux sont qualifiés. Ce qui n’est pas encore le cas du skipper belge. Pour cela, il doit terminer au moins une des trois courses en solitaire encore qualificatives. La prochaine, c’est le Retour de la Transat Jacques Vabre dont le départ sera donné le 26 novembre prochain.