Panel citoyen climat à Ottignies-Louvain-la-Neuve: prêts à vous engager ?

Celle-ci recherche en effet 22 habitants désireux de s’impliquer activement dans la lutte contre les dérèglements climatiques.

"On cherche des personnes prêtes à s’investir sur le long terme pour réfléchir à ce que la Ville pourrait faire mais aussi ce que les citoyens peuvent faire pour s’impliquer dans cette lutte, commente la bourgmestre, Julie Chantry (Écolo). Car idéalement tout un chacun devrait agir pour améliorer le bilan global des émissions de gaz à effet de serre. Le but est de trouver les moyens pour inciter les gens à changer de comportements que ce soit au niveau de l’alimentation, des déplacements, de leur consommation d’énergie… On devra donc aussi trouver les outils de communication pour parler au plus grand nombre et mobiliser l’ensemble des citoyens. Car si plein de gens font déjà tout un tas d’actions au niveau individuel, ce mouvement doit prendre de l’ampleur."

La première année, les personnes retenues, qui ne peuvent pas avoir de mandat politique, s’engagent à se réunir une soirée (3 h) par mois et ensuite une fois tous les trois mois. L’expérience doit durer au minimum deux ans. Un tirage au sort devrait être organisé si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de places.

"On souhaite que des citoyens “ordinaires” y participent"

La coordinatrice Pollec (Politique locale Énergie Climat) de la Ville animera le panel. "Parmi les personnes qui ont déjà introduit leur candidature, on voit qu’il y a des experts de la question. Donc les connaissances techniques sur le sujet seront présentes. On ne veut toutefois pas qu’il n’y ait que des experts dans ce panel, on souhaite que des citoyens “ordinaires” y participent."

La bourgmestre explique que la Ville est en train d’actualiser son plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) depuis 1,5 an. "C’est un travail interne à l’administration pour voir ce que la Ville peut faire pour lutter contre les changements climatiques. Nous menons diverses actions : rénovation de nos bâtiments, projet de chauffage biomasse pour les bâtiments communaux du centre-ville, pose de panneaux photovoltaïques, développement des pistes cyclables et du maillage écologique, pour ne citer que quelques exemples. Même s’il reste beaucoup à faire, la volonté est là. Toutefois, c’est un travail en interne et pour avoir une vision globale, nous nous devions d’impliquer l’ensemble de la population autour des préoccupations climatiques. D’où le lancement de ce panel citoyen climat."

Une réunion d’information est organisée sur le sujet ce jeudi 21 septembre, à 20 h, à l’hôtel de ville (35, avenue des Combattants). Inscription auprès du service transition (010 43 62 00 ou transition@olln.be).

En ce qui concerne le panel citoyen, les candidatures sont à envoyer avant le 30 octobre 2023 au service transition par courrier (5, avenue de Veszprém) ou en remplissant un formulaire électronique présent sur le site de la Ville ( www.olln.be).