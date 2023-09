"Tous au bois de Lauzelle", à Louvain-la-Neuve, ce 17 septembre 2023

"Ce bois n’est pas juste un lieu de promenade, c’est aussi un lieu de recherche et un lieu de biodiversité, souligne Sandrine Kivits, chargée de mission à Scienceinfuse. L’objectif de l’événement est de permettre aux participants de mieux comprendre le bois, son rôle, sa gestion et de les sensibiliser à sa biodiversité et ainsi d’en prendre soin." Ne dit-on pas que pour protéger, il faut connaître ?

Concrètement, un parcours de plus ou moins 2,5 kilomètres sera balisé dans le bois, accessible aussi aux poussettes. Quatorze arrêts seront proposés aux visiteurs pour en apprendre davantage sur le bois et la forêt de manière plus générale.

Chênes, tiques et castors

Les promeneurs pourront ainsi parler avec des chercheurs de l’université qui analysent le bois de Lauzelle ou mènent des recherches en lien avec la forêt et ses occupants. Sophie Vanwambeke, professeure et Raphaël Rousseau, chercheur et assistant de la Faculté des sciences, nous parleront, par exemple, des… tiques, petits acariens qu’ils étudient.

Des activités permettront aussi de comprendre l’importance de la biodiversité dans le bois et d’évoquer ses habitants. Des étudiants de l’UCLouvain, par exemple, feront tester les instruments de mesure utilisés en forêt ; des guides nature expliqueront les relations étroites entre le chêne, le hêtre et le charme ; la société royale forestière de Belgique évoquera la forêt mosaïque, soit une forêt diversifiée (essences, pratiques sylvicoles, types d’habitat...) plus résiliente face aux changements climatiques. Un stand sera aussi consacré aux castors présents dans le bois de Lauzelle.

Le côté détente et ressourcement du bois n’est pas oublié : l’ASBL Bouts de ficelle proposera un cahier de jeux à réaliser pendant la promenade.

Hills of Belgium, un duo violon/banjo, jouera des mini-concerts (14 h, 15 h, 16 h), tandis que le conteur Mathias Rouche viendra avec ses histoires (14 h 30, 15 h 15, 16 h, 16 h 45).

Et en clôture de l’événement, à 17 h 30, le comédien Jean-Luc Piraux proposera son seul-en-scène Faut y aller.

Tous au bois de Lauzelle est un événement gratuit. Les départs de la promenade, libres, se font entre 13 h et 16 h, depuis le parking malin, le long du boulevard de Lauzelle, à l’entrée du bois. À 17 h 30, les activités aux stands prendront fin tandis que le spectacle final débutera.

"Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront donc créer leur parcours en fonction de leurs envies et glaner différentes informations à gauche et à droite", indique Sandrine Kivits.

L’inscription n’est pas obligatoire mais conseillée. Scienceinfuse recommande aussi de ne pas venir trop tard afin de découvrir un maximum de stands.

www.uclouvain.be/fr/decouvrir/scinfuse/tous-au-bois-de-lauzelle.html.