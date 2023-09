Louvain-la-Neuve : Lokyto veut "transmettre des messages sur fond de lumière"

En 2020, Lokyto sortait son premier EP, OVF, pour On va le faire. Les prémices de ce message positif. "Je voulais un côté plus dansant pour le second EP. Avoir une réflexion dansante, un peu à l’image de Stromae." Sortir deux EP, un moyen pour l’artiste de "tâter le terrain" auprès du public. "Je voulais exposer un peu ma palette et voir comment les gens réagissent avant de produire quelque chose de plus grand par la suite."

Le flow de la vie

Pour Emporté par le flow, Lokyto a senti qu’il avait besoin d’un EP solaire et lumineux, pour sortir d’une période sombre. "La réflexion autour du flow, c’est de se laisser porter par la vie. Un engrangement de flux émotionnels et le fait de tomber, de se relever de choses difficiles qu’on a besoin de dépasser. Je me suis axé sur ça pour dire aux gens que le but de la vie est de trouver son rythme."

Cet EP comprend 4 titres: Emporté par le flow, Prof de math, Tchin Tchin et Posey. Via le troisième morceau, l’artiste souhaitait célébrer celles et ceux qui le soutiennent au quotidien, "ces personnes de l’ombre dont on ne parle pas toujours". Des textes et des compositions dont il est très fier. "Quand on fait de la musique dans sa chambre, le fait de la sortir et de voir la réaction des gens, c’est fou. J’éprouve vraiment du plaisir à faire plaisir aux autres. J’essaie toujours de faire en sorte que ce soit un partage. C’est plus facile de faire passer des messages par des morceaux solaires, mélodieux et faciles à chanter. C’est tout l’intérêt de la composition de cet EP. Quand je termine mes morceaux, je les donne à mes neveux qui ont entre 8 et 14 ans. Si je vois qu’ils chantent les refrains, c’est que ça passe. Le but est de transmettre ce message à un maximum de gens. J’ai envie de faire une musique qui puisse traverser les frontières."