Journées du patrimoine: une fontaine sans eau, près de la Grand-Place de Louvain-la-Neuve?

1. Rallye autour de l’eau Perlita, la mascotte du Musée de l’eau et la fontaine installé au Bois des Rêves, invite à découvrir l’eau dans les rues de la cité universitaire à l’aide d’un carnet rempli d’énigmes et de dessins à réaliser, tout en débordant d’anecdotes et informations. Le carnet est distribué à l’office du tourisme (Forum des Halles, place de l’Université). Les promeneurs en sauront davantage sur la fontaine Léon et Valérie de la Grand-Place, découvriront quels oiseaux ils peuvent voir au lac (de la Bernache du Canada à la Foulque macroule) ou apprendront que la Malaise prend sa source, en sous-sol, au parc de la Source. D’où son nom. Le parcours passe aussi à côté de la "fontaine aux masques", œuvre de Jean Willame, située entre la Grand-Place et la place Cardinal Mercier. Une fontaine, là ? La question peut surgir, l’eau ne coulant pas de la fontaine, une volonté de l’artiste pour nous interpeller au sujet de l’importance de l’eau. Ce n’est pas pour rien que les trois masques qui sortent des pierres ont l’air bien inquiet face à cette absence.

2. Les peintures murales et BD Le Kot BD a créé un jeu d’enquête pour partir à la découverte des fresques de Louvain-la-Neuve tout en retrouvant le professeur Tournesol qui a disparu… Le carnet est distribué à l’office du tourisme ou au musée Hergé.

3. Visites guidées et escape game à la Ferme du Biéreau Bâtiment emblématique de la cité universitaire – il existait avant même que l’UCLouvain s’installe en Brabant wallon – il accueille désormais des salles de concerts et d’un studio d’enregistrement notamment. À l’occasion des Journées du patrimoine, il sera possible de découvrir les lieux lors de visites guidées adaptées aux enfants ou en participant, le dimanche, à un escape room, "Le Testament", spécialement créé pour l’occasion. Les inscriptions sont obligatoires pour ces deux activités ( www.tourisme-olln.be).

4. Les arbres murmurent et les animaux chuchotent au Bois de Lauzelle Un carnet, à retirer à l’office du tourisme ou à l’hôtel Ibis, permettra d’arpenter le poumon de Louvain-la-Neuve en le regardant avec un œil nouveau. Le dimanche, à 14 h, s’y tiendra un spectacle conté et chanté.

5. Archi-amusant Le Musée L sera accessible gratuitement tout le week-end. En outre, des ateliers créatifs pour les enfants, dès 6 ans, y seront organisés autour du thème de l’architecture. Réservation sur le site du musée, www.museel.be.

6. Contes autour de la ferme de la rue Chapelle Notre-Dame C’est la seule activité à se tenir en dehors de Louvain-la-Neuve. Elle permettra de découvrir la ferme et le sentier du sculpteur notamment. Un atelier de construction de mangeoires à oiseaux est prévu de même que, le samedi, une activité contes

Toutes les activités proposées dans le cadre des Journées du patrimoine sont gratuites.