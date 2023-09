Cette fois, Louvain-la-Neuve et Liège ne se tireront pas dans les pattes

En 2012, Louvain-la-Neuve avait été choisie pour accueillir le futur centre sportif de haut niveau, après de longues discussions politiques où les uns défendaient la candidature liégeoise, d’autres celle de Louvain-la-Neuve, avec des arguments qui ressemblaient fort à du sous-régionalisme. Le jury indépendant n’avait pas pu – ou voulu – trancher entre les deux candidatures.

Au final, probablement en partie à cause de ces atermoiements, le projet n’avait pas abouti. Après que le jury indépendant ait classé les candidatures ex aequo, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait tranché en faveur de Louvain-la-Neuve mais dans une version allégée avec la construction d’une piste d’athlétisme indoor à proximité du centre sportif de Blocry à Louvain-la-Neuve. Un dojo y a aussi été construit tandis qu’une piscine aux dimensions olympiques y est actuellement en construction.

Les universités de Louvain et de Liège n’ont pas très envie de revivre ce scénario et envisagent dès lors de monter un dossier commun. "On n’a effectivement pas très envie de revivre la situation de 2012, explique le doyen de la faculté des sciences de la motricité de l’UCLouvain Marc Francaux, déjà cheville ouvrière du projet néolouvaniste il y a 11 ans. On travaille donc avec les collègues liégeois pour monter un projet en commun. Mais pas uniquement entre universités. On prend contact avec les fédérations sportives et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour être certains qu’il y a un intérêt pour ces infrastructures. Car il va falloir assumer leur fonctionnement."

C’est d’ailleurs ce qui a effrayé les communes. Wavre et Ottignies-Louvain-la-Neuve avaient envisagé une candidature commune, soutenue par la Province du Brabant wallon. Une première réunion s’était d’ailleurs tenue en août 2021 avec les autorités des deux villes brabançonnes pour analyser les possibilités d’une candidature commune. "Pour être tout à fait franc, on n’en a plus parlé, explique l’échevin des Sports d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Benoit Jacob. La Ville ne peut pas se payer de telles installations. La gestion d’un centre sportif de haut niveau ne peut être assurée par une ou plusieurs communes: les coûts de fonctionnement sont bien trop élevés pour nous."