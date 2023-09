Ottignies : poursuivi pour menaces écrites et verbales, le conducteur de train Pierre Besure est acquitté

"Qui dois-je tuer pour enfin être écouté ?"

L’auditorat du travail a entendu ses doléances et a lancé contre HR Rail, l’employeur des cheminots, une citation devant le tribunal correctionnel pour avoir créé contre le précité un environnement intimidant, hostile, dégradant et humiliant.

Le dossier sera plaidé le 4 juin 2024, mais c’est le précité qui s’est trouvé le 30 juin sur le banc des accusés suite à la plainte déposée par le député européen Marc Botenga (PTB) qui, comme plus de vingt autres destinataires (dont le palais royal et le Premier ministre), reçut dans sa boîte à messages, en novembre 2020, un envoi dans lequel le signataire exposait en ces termes son mal-être: "Les limites sont dépassées. Quelle est la personne que je dois tuer pour enfin être écouté ?" Rebelote quelques jours plus tard: "Si rien ne bouge, je passerai à l’acte. Je n’ai pas peur de faire trente ans de prison. C’est la seule manière de me faire écouter en Belgique".

Le député Marc Botenga déposa plainte et le parquet de Nivelles suivit avec citation pour menaces écrites et verbales. Lors de l’audience précitée, Pierre Besure exposa avoir dénoncé sa situation par la voie hiérarchique sans jamais recevoir le moindre écho favorable. Mis à la pension pour invalidité, il joua de la phrase choc sans avoir jamais eu l’intention de passer à l’acte: "J’ai exagéré pour faire bouger les choses".

Le parquet requit une peine de travail de 80 heures. Il reprocha au prévenu de n’avoir pas consulté un avocat et de ne pas avoir dénoncé les faits à la police. Pierre Besure expliqua au tribunal que sa compagne avait alerté la justice: "Quand on pousse un homme dans ses derniers retranchements", commença-t-elle par écrire. Puis elle en remit une couche: "Il est revenu de la banque avec 25 000 € qu’il a confiés à ses trois meilleurs amis. Je suis inquiète".

Selon l’avocat de Pierre Besure, ce dernier voulait faire passer un message légitime et, lanceur d’alerte, il a usé de la liberté d’expression, tout comme il venait de le faire devant le tribunal: "J’ai exagéré pour choquer et faire changer les choses puisque j’étais victime d’une injustice. Une peine de travail ? Non. Je préfère assumer les conséquences judiciaires de mes actes".

Le tribunal l’a entendu: acquittement !