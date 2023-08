UCLouvain : fouiller l’antique Ostie pour mieux construire la ville de demain

Cette fouille est menée dans le cadre du projet OsTIUM. Celui-ci "vise à comprendre, à travers l’étude de la ville antique d’Ostie, comment, avec quels moyens et dans quel but l’humanité a transformé, au fil des siècles, l’espace urbain dans lequel elle vit, pour l’adapter aux besoins changeants de son existence, les ressources disponibles et les contingences historiques", lit-on sur le site web consacré au projet.

L’archéologue et historien de l’art classique Marco Cavalieri (UCLouvain). ©Alexis Haulot

L’archéologue et historien de l’art classique Marco Cavalieri nous explique qu’une question constamment posée par la société à l’archéologie est comment cette discipline scientifique peut être utile à la société actuelle ? "Aujourd’hui, deux grandes questions se posent : celle du changement climatique et celle de la gestion des déchets produits par les êtres humains. Or, l’expérience nous montre, certes à une échelle bien différente, que ces questions, les personnes de l’Antiquité se les posaient aussi et notamment à Ostie. L’archéologie peut donc aider à trouver et analyser les solutions qu’elles ont apportées et qu’on a parfois oubliées."

"Un site extrêmement difficile à vivre"

Ostie a été fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ sur un site "stratégiquement bien situé à l’embouchure du Tibre où existaient des salines, le sel étant une ressource fondamentale, notamment pour la production de fromages et de viande et leur conservation. Toutefois, le site est extrêmement difficile à vivre : les lieux sont soumis aux inondations causées par le fleuve ou les marées, ils sont frappés par les tremblements de terre… Le climat, chaud et humide, est terrible et attire son lot de moustiques… Les habitants de l’antique Ostie ont donc mené une compétition d’endurance avec la nature en trouvant des stratagèmes pour habiter un espace compliqué."

La ville s’est adaptée tout au long de son existence jusqu’au VIe siècle après Jésus-Christ.

Ainsi, pour lutter contre les inondations, une partie de la ville a été rehaussée en utilisant des déchets inertes, notamment des décombres, résultat du grand incendie de Rome sous le règne de l’empereur Néron. "Ces déchets ont été réutilisés comme matière première pour qu’Ostie puisse continuer à vivre et à prospérer."

Depuis 2019, les porteurs de ce projet interdisciplinaire mêlant archéologie, architecture et économie ont l’autorisation du ministère italien de la Culture pour fouiller une petite partie du site, quelque 0,2 hectare sur les 34 du parc archéologique de l’Ostie antique, la ville s’étendant toutefois sur plus de 100 hectares à l’époque. "Cette année, on a reçu l’autorisation pour fouiller encore trois ans, jusqu’en 2026."

Ils travaillent sur la plus grande maison trouvée à Ostie jusqu’à présent

L’équipe néolouvaniste et namuroise s’attaque ainsi à une parcelle "choisie pour l’importance et la richesse de ses témoignages, car elle offre une vue complète des transformations urbaines d’Ostie du Ier siècle avant Jésus-Christ au IVe après Jésus-Christ, avec une réalité caractérisée par la succession de différents bâtiments : une riche maison à atrium (la Domus del Portico di Tufo, la plus grande maison trouvée à Ostie jusqu’à présent), un bâtiment commercial (le Caseggiato a Botteghe) et une structure à vocation artisanale de l’Antiquité tardive, est-il écrit sur le site du projet. La parcelle a subi des recherches archéologiques limitées dans le passé et de vastes zones sont complètement intactes et n’ont pas été fouillées."

Cet été, la campagne fut "vraiment éprouvante au niveau de la chaleur et de l’humidité, reconnaît le professeur de l’UCLouvain qui réalise des fouilles depuis une trentaine d’années. On sent bien les conséquences du réchauffement climatique. Les fouilles se tiennent normalement en été mais la gestion de la chaleur pourrait devenir un problème. On est toutefois coincé par l’agenda académique : il serait difficile d’emmener des étudiants faire des fouilles en mai, période de blocus."

Un dur labeur récompensé

Mais ce dur labeur a été récompensé. "On a notamment retrouvé une cour à l’arrière de la domus, des magnifiques peintures et des pavements en mosaïques. On a aussi découvert des éléments fondamentaux pour comprendre la vie à Ostie au IVe siècle après Jésus-Christ : on a, par exemple, découvert des tombes là où auparavant il y avait des habitations. Ostie était un peu comme Rome à la même époque avec des zones résidentielles, parfois luxueuses, jouxtant des zones abandonnées ou ayant changé de rôle. Ce n’est pas de la décadence, mais bien une évolution de la ville qui s’adapte aux contingences. Cela permet de comprendre la résilience de la ville."

Dès lors, l’étudier, la comprendre peut nous aider à penser et construire la ville de demain, plus résiliente face aux défis qui la touchent et l’attendent.