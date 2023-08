Louvain-la-Neuve : "Animaux et Macadam" clôturera le Kidzik Festival

"Avec le Covid, nous nous sommes rendu compte de l’importance de sortir, de se réapproprier l’espace urbain, et c’est ce qui nous a inspirés", explique Cécile Delberghe, comédienne et musicienne originaire de Court-Saint-Étienne, et maman de deux jeunes enfants.

Avec Gaël Soudron, son complice de scène depuis leurs études à l’IAD, ils partagent une passion pour le théâtre mais aussi la musique. "On est d’abord des acteurs, ce qui nous donne de l’aisance dans les intermèdes contés, mais on a surtout bossé sur les musiques et peaufiné les arrangements avec Eloi Baudimont. On a veillé à donner plus de punch à nos chansons, on a beaucoup répété pour être un vrai groupe. Ce qui nous plaît avec les concerts, c’est qu’on sort des centres culturels et des théâtres. On peut jouer sur toutes les scènes et toucher ainsi des enfants qui ne vont pas au théâtre."

Avec Animaux et Macadam, le duo s’est déjà produit devant des publics scolaires mais ce dimanche, c’est la Grange, la grande salle de concert de la ferme du Biéreau, qui les attend. "On est super-content de ça ! s’enthousiasme Cécile Delberghe. Ce sera un vrai concert. On a préparé des chorégraphies avec Eugenia Ramirez, sur du tango, du cha-cha-cha… À un moment, les enfants seront invités à danser avec nous, c’est festif et participatif.

Notre spectacle s’adresse aux petits de 5 à 10 ans. On fait passer le message qu’il faut se bouger, ne pas rester coincé sur les écrans car on risque de devenir un zombie… Il y a une thématique pour chaque chanson, des petits messages positifs mais pas moralisateurs. Et plein de styles musicaux sont abordés: du rock au slam en passant par le rack (un mélange de rock et rap)."

Un peu absurde, drôle, et très entraînant, le duo devrait conquérir le cœur des kids sans difficulté.

Le samedi 26 août, à 17 h 30.