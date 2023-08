Louvain-la-Neuve : Yves Jongen (IBA), l’homme qui a miniaturisé le cyclotron

Au Centre de recherches du cyclotron, en 1984, après un séjour à Berkeley près de San Francisco, là où fut inventé en 1938 le premier cyclotron, Yves Jongen a l’idée de réduire la taille et le coût d’un cyclotron pour l’adapter aux applications médicales.

Un cyclotron est une machine prenant des protons et les accélérant à la vitesse de la lumière. On produit ainsi des isotopes radioactifs utilisés afin de diagnostiquer ou traiter certaines maladies. "Connue depuis le début des années 70, la technique consiste à injecter et à suivre dans le corps du sucre marqué par ces isotopes, les tumeurs cancéreuses deviennent visibles. Mais les cyclotrons étaient beaucoup trop volumineux et trop coûteux pour être installés dans les hôpitaux, tout en nécessitant des techniciens spécifiquement formés."

Brevet mondial

À l’UCL, avec son équipe, Yves Jongen conçoit un dessin de cyclotron tout à fait original. Un brevet mondial est déposé et, afin d’industrialiser le produit, Yves Jongen fonde IBA, une des premières spin-off universitaires. Ne réfléchissant pas en termes économiques, l’Alma Mater était frileuse, soucieuse de ne pas salir son image. Avec l’unif comme principal actionnaire, 25 millions de francs (625 000 €) et une aide de 75% du ministre wallon Melchior Wathelet, un prototype est construit en 1985. Un succès complet.

Yves Jongen recrute aussi un jeune ingénieur commercial, Pierre Mottet, et lui confie le département de vente. Rapidement, tout en passant de 5 à 30, puis 130 personnes en un et deux ans, IBA vend aux États-Unis, en Australie, au Japon et en Chine à des producteurs de produits radio-pharmaceutiques, dont une filiale de Hoffmann-La Roche, société suisse, un des leaders du marché.

Produisant au départ quatre machines par an, IBA devient ainsi une référence mondiale en protonthérapie et dans le secteur des cyclotrons appliqués à la production de radio-isotopes. Tout en se développant aussi dans l’ionisation industrielle avec des accélérateurs d’électrons destinés à la stérilisation. Ses produits sont toujours en avance sur la technologie du moment, résultat de réflexions intellectuelles et de nombreux essais. "Nous dessinons des cyclotrons. Après avoir sous-traité les pièces constituant les machines, nous assemblons, testons et installons".

L’OPA hostile...

En 1986, l’entreprise est victime d’une OPA canadienne hostile dont le but était… de la fermer. Soucieux de maintenir l’identité belge, Yves Jongen mobilisa personnel et cadres qui rachetèrent la société. Aujourd’hui, plus de 20 % de l’actionnariat est composé d’anciens et actuels employés d’IBA. De grandes institutions belges, comme la SRIW, la SFPI, l’UCL et l’IRE sont aussi actionnaires.

En 1997, Yves Jongen et Pierre Mottet sont élus managers de l’année par Trends-Tendances. En 1998, IBA fait une entrée réussie en Bourse, la demande dépassant 32 fois l’offre. "Sur une petite trentaine d’années, notre présence en Bourse a rencontré un succès varié", précise Yves Jongen, rappelant qu’en 2017, IBA a investi 16 millions d’euros pour la construction d’un centre logistique et de production à Louvain-la-Neuve.