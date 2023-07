Vers un cadastre pour l’entretien des voiries à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Pour ce faire, la Ville fait appel à l’ASBL GIG qui propose l’application Voiries pour laquelle cette dernière a lancé une centrale d’achat afin de réaliser les états initiaux des routes par mobile mapping. Ottignies-Louvain-la-Neuve, comme une quarantaine d’autres Communes wallonnes y participent.

"Avec cette base de données, on aura une vue plus claire de l’état de nos routes, commente l’échevin ottintois de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo). Le cadastre devrait ensuite être refait tous les 5-6 ans, la situation évoluant. Mais si le travail est très important pour réaliser ce premier cadastre car on démarre de zéro, il sera ensuite plus facile pour les suivants."

L’échevin explique que quand il est arrivé à son poste, il existait un tableau Excel reprenant les voiries et alimenté avec les constats du personnel communal et les plaintes des habitants. "Qu’on le veuille ou non, on se fait influencer et le danger, c’est qu’on intervienne plus rapidement là où les gens font le plus de bruit. Ces dernières années, ce qui a pas mal guidé les réfections de voiries, c’était les travaux de la SPGE (Société publique de gestion de l’eau) pour installer des égouts là où il n’y en avait pas en vue de respecter les obligations européennes. Cela nous coûtait moins cher car une partie des travaux était prise en charge par la SPGE."

"On entretient “juste assez, mais pas trop”"

Comme souvent, le nerf de la guerre est en effet l’argent. Ce que l’échevin explique quand il est interpellé sur l’entretien des voiries par des habitants. "Dans un monde idéal, toutes les rues sont en parfait état et les citoyens payent peu d’impôts. Dans le monde réel, les rues s’usent, il faut les entretenir et cela coûte de l’argent. Pour ne pas dépasser un certain montant qui obligerait à augmenter les impôts, on entretient “juste assez, mais pas trop”", écrit-il dans une réponse à une riveraine qu’il nous a transmise.

Et d’y préciser : "On essaye de réaliser des dossiers en maximisant ceux réalisés avec des subsides. (...) Vu la rareté des moyens, nous avons intérêt à ce que l’argent dépensé le soit dans les voiries les plus nécessaires. Pour savoir où c’est le plus nécessaire, il nous faut croiser l’état des voiries avec leur usage."

Hadelin de Beer souligne que parfois une voirie n’est pas encore dégradée mais que cela ne saurait tarder. "Or, si on intervient assez tôt, en “nourrissant” la route avec du schlamm (NDLR : un revêtement bitumeux) , la voirie est repartie pour plusieurs années. Si on tarde trop, les fondations peuvent être attaquées et alors les travaux à mener sont beaucoup plus lourds", nous dit-il.

Selon l’échevin, avec un bon entretien (par exemple, schlamm ou raclage-pose de la couche supérieure, en moyenne une fois tous les 8 ans), une voirie peut durer "éternellement". D’où l’intérêt d’un cadastre pour guider les décisions.