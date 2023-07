Louvain-la-Neuve : crowdfunding pour la "Vraie Bière"

Étudiants en bio-ingénieur, en sciences économiques, graphiste ou encore développeur web, ils ont choisi ensemble le goût de leur première blonde. "Notre brasseur, François Burton, avait aussi répondu à notre publication. Il a ensuite préparé plusieurs recettes dans son garage et il nous a remis des échantillons. On a fait une dégustation à distance à cause du Covid et on s’est mis d’accord sur une IPA aux agrumes à 6%. On a lancé nos premiers 500 litres, puis on a doublé la production, et ainsi de suite…"

Un projet ambitieux

Aujourd’hui, deux ans et demi après le lancement du projet, l’équipe s’est réduite et compte ainsi trois membres âgés de 23 et 24 ans. "Avec Aurélien, on n’était pas prédestinés à faire de la bière. On vient de Louvain-la-Neuve donc on aime faire la fête, mais si on avait dû se lancer dans l’entreprenariat, on n’aurait jamais osé créer une bière car c’est un monde assez compliqué, dans lequel il y a beaucoup de concurrence. Nous avons vraiment eu de la chance de tomber sur un brasseur passionné", poursuit Jérôme Bossi.

Au fil du temps, Aurélien Maroutaeff et Jérémie Bossi ont consacré de plus en plus de temps à leur projet et comptent dorénavant s’y investir totalement une fois leurs études terminées.

En janvier 2022, l’entreprise a agrandi son offre en proposant une nouvelle bière: "La Triple Plaisir garde une légère touche d’agrumes pour rappeler notre première blonde mais elle est plus ronde, plus forte, plus légère et assez sucrée pour une triple." Sept mois plus tard, une bière fruitée faisait aussi son entrée au catalogue: "L’Arrosée du matin est une bière à 5% brassée avec de la purée de framboises écrasées et sans sucre ajouté. Ma préférée restera la Vraie Bière car c’est la première, mais l’Arrosée du matin est très agréable en été", sourit Jérémie Bossi.

"On a besoin de 130 000 euros"

"On a lancé un crowdfunding qui se termine le 7 août. On a besoin d’environ 130 000 € pour nous développer. Actuellement, on loue des installations pour la fabrication de nos bières mais notre objectif est d’atteindre une totale indépendance. On a brassé nos premières blondes dans une brasserie près de Marche-en-Famenne, à Aye, le village d’enfance de notre brasseur. En septembre, on aimerait la racheter. On a également besoin d’argent pour financer des nouvelles cuves de fermentation et des nouvelles variétés de bières encore plus originales." En contrepartie d’un don, l’équipe de la Vraie Bière offre des cours de brassage, des dégustations privées, une bière en édition limitée ou encore des réductions de prix.

En moins de trois ans, l’entreprise a déjà vendu plus de 45 000 bouteilles, plus de 120 fûts, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 90 000 € et se vend actuellement dans une cinquantaine de points de vente dans le Brabant wallon. "À notre échelle, on espère redynamiser le monde brassicole. On vient avec des idées neuves, mais on ne veut pas changer les traditions", conclut Jérémie Bossi.

www.crowdin.be/fr/projet-crowdfunding/brasserie-vraie-biere/#tabs