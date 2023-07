Le slowtravel: "Renoncer au tourisme de masse, c'est pas moins cher, mais ça a du sens"

Coralie Jacqmin, d’où vous est venue cette envie de proposer des voyages différents ?

D’abord, mon envie de voyage m’est venue jeune. J’ai grandi à La Hulpe, étudié au Collège Cardinal Mercier, puis habité à Court-Saint-Étienne… bref, dans un cocon. À 23 ans, je suis partie seule, sac au dos, faire le tour de l’Amérique latine, et j’ai eu une révélation: je me suis rendu compte que 90% des gens étaient bienveillants, et que de vivre de manière simple dans la nature rendait heureux… Ça m’a donné le goût du monde, de la nature, et de la diversité. Pendant 5 ans, j’ai vendu des voyages all-inclusive et des croisières, mais je n’avais pas de plaisir à faire ça. Je voulais proposer des voyages sur mesure, authentiques et éthiques.

Voyager différemment, ça signifie qu’il faut sacrifier son confort ?

Non. Il faut trouver un compromis satisfaisant pour les clients. Je peux proposer des formules très confortables à des gens qui aiment le all-in mais qui aimeraient être plus écoresponsables. Par exemple, à Tenerife, je remplace l’hôtel all-in par une chouette location avec une cuisinière locale qui fait les repas, et des activités dans les environs, qui permettent de rencontrer les autochtones tout en minimisant au maximum l’utilisation de la voiture, par exemple. On lui préférera le vélo ou le train.

Voyager en mode "slowtravel", c’est moins cher que le traditionnel tourisme de masse ?

Honnêtement, non, ce n’est pas moins cher, mais ça a du sens. Et en Europe, c’est même un peu plus cher sauf si on s’y prend longtemps à l’avance. Le train, c’est souvent plus cher. Donc je joue sur la variable "logements" pour faire baisser le prix du voyage.

Très concrètement, comment se prépare un voyage avec vous ?

Je dirais qu’on co-crée le voyage, on réfléchit ensemble. Soit les gens ont déjà une destination en tête et je m’adapte. Soit ils viennent pour avoir des idées nouvelles et je leur propose mes voyages/circuits. Mon truc, c’est de proposer plein de petites astuces et adresses sympas, méconnues, et je donne aussi une carte interactive, via l’application mobile "Maps. Me", sur laquelle mes bonnes adresses sont répertoriées: des choses à visiter, des bons petits restos, des circuits, des bars, etc. L’idée aussi de ne surtout pas passer à côté des gens et de leur culture. La plupart de mes clients sont demandeurs de ça.

Dans ce registre des rencontres locales, sur quels pays avez-vous des propositions assez évidentes ?

Sans hésiter, j’enverrais vers le Japon, la Thaïlande, le Bénin, le Maroc, la Colombie, l’Équateur et le Mexique. Ce sont des pays que je connais personnellement et où j’ai un réseau très actif.

Cela paraît parfois absurde de faire des efforts en matière d’écologie, surtout quand on se trouve dans des pays qui, manifestement, n’en ont cure…

C’est vrai. Mais même si la politique du pays visité n’est pas terrible en la matière, il faut rester en ligne avec ses propres valeurs. Sans forcer, on peut toujours préférer manger local, par exemple. Ou faire ses courses dans des magasins qui vendent en vrac, même si le sol est jonché de plastiques dans ce pays-là.

C’est la fable du colibri ?

Ah oui, tout à fait ! La petite goutte d’eau que chacun peut apporter pour éteindre l’incendie. J’adore !

www.ethicotravel.be ou coralie.j@travel-experts.be