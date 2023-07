L’histoire de Qian Xiuling est celle d’une expatriée chinoise qui a débarqué en 1929 en Belgique afin d’entamer, à l’université catholique de Louvain, des études de chimie et de physique. Pas besoin de dire qu’elle était douée. Ses dons, d’ailleurs, lui ont permis de devenir assistante, mais déçue de ne pouvoir accéder à un poste supérieur, elle a quitté le navire universitaire au début des années 1950. L’important est ailleurs: dans un destin hors du commun.

Car, au début de la Seconde guerre mondiale, alors qu’elle et son mari, le docteur Grégoire de Perlinghi, habitaient Herbeumont, Xiuling avait sauvé du poteau un jeune résistant qui était en train de saboter une voie ferrée militaire.

Prenant son courage à deux mains, elle avait sollicité une entrevue avec le général Alexander von Falkenhausen, lequel était alors gouverneur militaire en Belgique.

Par quel tour de passe-passe était-elle arrivée à ses fins ? Sachant que le général allemand avait été chef d’une mission militaire à Nankin, où il avait fraternisé avec Zhuolun, le cousin de Xiuling, elle a pu amadouer le gouverneur afin d’alléger la peine du résistant.

Peu après, elle fut de nouveau mandatée à la suite de la tuerie d’Écaussinnes, où deux résistants avaient abattu trois SS.

Les Allemands, en représailles, fusillèrent alors quatre Écaussinnois tandis que nonante-six personnes étaient prises en otages. Voilà de nouveau Xiuling dans le bureau de von Falkenhausen, à Seneffe.

Nouveau miracle de diplomatie: le gouverneur va modérer sa vindicte et envoyer les otages dans les camps de travail.

Les rôles s’inversent après la guerre

Le temps passe, l’Allemagne nazie perd la guerre, et von Falkenhausen doit répondre en 1953, à Bruxelles, de ses crimes de guerre. Cette fois, les rôles sont inversés, et c’est Xiuling qui va témoigner devant la justice du sauvetage du jeune résistant et des nonante-six Écaussinois. Elle sauve von Falkenhausen de la condamnation à mort. Il sera finalement libéré peu après et épousera une… ancienne résistante, Cécile Vent, dont il avait également sauvé la vie.

Xiuling finira ses jours dans une maison de repos bruxelloise, avec un seul souhait: être oubliée. Elle est décédée en août 2008 à l’âge de 97 ans.