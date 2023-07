Une prime communale de 200 € par place d’accueil créée en 2023 à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Le demandeur doit évidemment obtenir une autorisation de l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance) pour l’ouverture de ces places et il s’engage à les maintenir pendant trois ans sous peine de devoir rembourser à la Ville le subside obtenu au prorata des années non prestées.

"Le but est d’encourager la création de nouvelles places ou l’extension de la capacité des structures existantes", a commenté l’échevine de la Petite enfance, Nadine Fraselle (Avenir).

"Ce soutien est bien utile, mais ce n’est qu’un premier pas et la Ville devra faire un effort supplémentaire", a soutenu Cédric Jacquet (OLLN 2.0-MR, minorité).

Au 31 mai 2023, il y avait 581 places d’accueil dans la commune dont 425 places privées et 156 publiques (Ville, CPAS, UCLouvain), soit un taux de couverture (le nombre de places divisé par le nombre d’enfants de 0 à 2,5 ans de la commune) de quasiment 100%.

Pourtant, trouver une place dans une crèche, comme dans d’autres communes du Brabant wallon aussi – c’est la galère pour les parents.

"Certes notre taux de couverture est de presque 100%, mais 40% des enfants accueillis sont domiciliés dans d’autres communes", souligne l’échevin du Budget, Philippe Delvaux (Écolo), Ottignies-Louvain-la-Neuve étant un pôle d’activité important.

Et Nadine Fraselle d’appeler l’ONE et la Fédération Wallonie-Bruxelles à revoir son mode de calcul, car l’apparent bon taux de couverture d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a empêché son CPAS d’être retenu dans le plan Cigogne. Le CPAS avait en effet introduit une demande pour créer une nouvelle crèche de 70 à 84 places à Limelette et créer 7 places d’accueil supplémentaires à la crèche des Colibris, à Céroux-Mousty.

De son côté, Philippe Delvaux a aussi exhorté les grosses entreprises de la localité à travailler ensemble pour créer des places pour les enfants de leur personnel, à l’image de la crèche de Swift, à La Hulpe.