Ottignies-Louvain-la-Neuve: "Julie Chantry ne se remet absolument pas en question", lance Michaël Gaux (Les Engagés)

"Personnellement, je ne suis pas étonné des déclarations de Mme Julie Chantry, nous a écrit Michaël Gaux, par ailleurs président du CPAS. Ce qui m’étonne davantage, c’est l’absence totale de remise en question dans son chef. Depuis plus d’un an en passant par la crise politique (NDLR: début 2022, Les Engagés et le PS avaient annoncé vouloir former une majorité alternative avec le MR avant de faire marche arrière) , les signaux politiques émis par notre groupe Avenir se sont multipliés au point, comme elle le qualifie, qu’il n’était plus facile de travailler avec nous. Comment peut-on s’en rendre compte comme chef d’équipe, et continuer à dire que le projet commun se porte bien ? Je pensais que cette démarche ouvrirait les yeux, mais cela ne semble toujours pas être le cas. Nous aspirons à un chef d’équipe qui puisse rassembler autour de sa personne et qui puisse défendre l’ensemble des sensibilités dans l’intérêt de tous les citoyens. Cela imposait un changement."

"Un bilan pas mauvais, mais pas à la hauteur"

Le président du CPAS soutient que la démarche de son groupe politique n’est pas contre les Verts, mais se veut "positive pour les citoyens". Et d’ajouter: "Nous n’avons jamais dit que le bilan était mauvais, juste qu’il n’était pas à la hauteur de nos attentes pour les citoyens. C’est une question de niveau d’exigence et visiblement nous ne sommes pas sur la même longueur d’onde. Les citoyens auront largement une opinion à ce sujet."

Dans notre entretien, Julie Chantry a dit craindre un manque de collaboration des Engagés dans les mois à venir tandis que les élections sont dans un an et demi.

Michaël Gaux l’assure, "nous aspirons à l’aboutissement de ces dossiers (NDLR: revitalisation de la place du Centre, nouveau commissariat de police, maison de repos, notamment) avec sérieux et le plus rapidement possible. Dans ce cadre, j’ai demandé à la bourgmestre en charge du Patrimoine de conférer au CPAS un bail emphytéotique sur le terrain communal envisagé pour la MR/MRS. Je l’ai demandé en collège en juillet 2022, en août 2022 et en octobre 2022. Nous étions d’accord pour que cela intervienne avant la fin de l’année 2022, et à ce jour cela n’a toujours pas été concrétisé. Si le CPAS est bien le porteur du projet, ce que je ne conteste pas, je refuse qu’un euro d’argent public soit dépensé à l’opérationnalisation d’un projet sur un terrain dont le CPAS n’a aucune garantie de pouvoir disposer. Je fais donc le vœu que Julie Chantry puisse joindre la parole aux actes en accordant la priorité à ce dossier en le faisant passer en conseil communal le plus rapidement possible."

Il insiste: "Comme nous l’avons dit, et nous le répétons, nous serons parfaitement constructifs dans ce cadre."

Voilà qui annonce une campagne électorale des plus intéressante alors que, depuis 2000, elle se déroulait dans le carcan d’un préaccord électoral (toujours porté à la connaissance des électeurs) entre Écolo, Avenir-Les Engagés et le PS.