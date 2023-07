Le quartier du Bauloy en fête à Ottignies-Louvain-la-Neuve

La Ville d’Ottignies-LLN, le Bauloy Collectif, Habitat et Participation et Génération Espoir ont collaboré à l’organisation des festivités: "La Ville intervient via l’opération Place aux artistes pour l’engagement du manège"L’arbre nomade"de la compagnie des 4 saisons, le bal folk et le cinéma de quartier avec la diffusion du film d’animation Vice-versa des studios Disney", indique Dominique Bleeckx, responsable du service culture de la Ville.