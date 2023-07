Alliance entre Les Engagés et le MR à Ottignies-Louvain-la-Neuve: "un nouveau coup de poignard dans le dos", selon la bourgmestre Julie Chantry (Ecolo)

Une nouvelle que la bourgmestre a apprise par la presse, dit-elle. Pourtant, le collège s’était réuni, comme à son habitude, le jeudi après-midi…

Le président du CPAS, Michaël Gaux (Les Engagés) nous avait dit qu’il y avait eu une discussion pour voir si la majorité actuelle pouvait être renouvelée. "Mais on y a mis un terme, aucun projet commun ne se dessinant."

Selon la bourgmestre, "il y a eu une discussion, mais pas de négociation en vue refaire un préaccord électoral (NDLR: depuis 2000, un tel préaccord est signé publiquement entre les trois partis de la majorité, Écolo, Les Engagés et le PS) . Mais on a bien senti qu’ils venaient sans aucun projet et que leur attitude n’était pas très positive."

Le choix des Engagés n’étonne toutefois guère Julie Chantry. "Depuis la crise politique de 2022, on sent bien que ce n’est plus très facile de travailler avec eux."

En janvier de l’an dernier, Les Engagés et le PS ont voulu renverser la majorité en s’alliant avec OLLN 2.0-MR, avant de revenir sur leurs paroles et signatures.

Quel impact sur la fin de mandature ?

Quant à l’alliance entre Les Engagés et le MR, elle n’émet pas de jugement. "C’est leur choix. Par contre, ce qui m’inquiète beaucoup, c’est le timing de l’annonce, 1,5 an avant les élections. Ils disent qu’ils continueront à travailler correctement, mais je me questionne et je crains qu’ils ne collaborent pas durant les mois à venir, ce qui serait particulièrement regrettable."

Les Engagés soutiennent en effet que les gros dossiers (place du Centre, commissariat de police, maison de repos et de soins, notamment) n’avancent pas et mettent la responsabilité sur Écolo. Faire progresser de manière importante ces projets pourrait donc se révéler contradictoire pour Les Engagés.

Car la bourgmestre l’assure, le travail continue sur ces dossiers, même si certains projets mettent du temps à aboutir. "On aimerait tous que la revitalisation de la place du Centre, à Ottignies, par exemple, aille plus vite. On veut bien faire les choses et c’est vrai que cela prend du temps. Mais il n’y a aucun blocage politique dans ce projet. En quoi une autre majorité changerait la donne ? Je ne vois pas. En ce qui concerne le commissariat de police, on analyse de manière approfondie des sites possibles, y compris sa localisation actuelle, même s’il y a de fortes chances qu’il ne reste pas là. Quant à la maison de repos, c’est le CPAS qui est à la manœuvre."

"Nous sommes fiers de notre bilan"

Toujours est-il qu’au sein d’Écolo, "on a envie de continuer à avancer et j’ai envie de me concentrer sur le travail qui reste à faire. Je suis confiante, car les projets sont intéressants et je suis fière de notre bilan. Nous n’avons pas à en rougir: il fait bon vivre à Ottignies-Louvain-la-Neuve, ville qui offre une pléthore de services. On est donc droit dans nos bottes et fiers de notre travail. Apparemment, ce n’est pas le cas des Engagés. À eux d’assumer leur choix. Mais, sans mauvais jeu de mots, l’herbe sera-t-elle plus verte ailleurs ?"