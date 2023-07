Africapsud et Carrefour Jeunesse Afrique, des liens forts de la Belgique au Bénin pour déconstruire préjugés et stéréotypes (photos)

Pierre Cantraine (en haut à g.) et Arielle Dossou, ici avec Israël Degnon (Carrefour Jeunesse Afrique (en bas à g.) et Aubin Hezagira (La Chaloupe, en bas à dr.). ©Africapsud

Pierre Cantraine retrace la genèse des projets Africapsud, dont il est le coordinateur depuis 2016. "À la base, les projets de l’AMO La Chaloupe sont partis d’un diagnostic social réalisé avec les autorités compétentes et les services d’aide à la jeunesse: celui de la nécessité de mettre les jeunes en projet. Ainsi, par exemple, notre projet Délibère-Toi a trouvé son origine, à l’époque, dans les problèmes grandissant (NDLR: insécurité, violences, etc.) autour du lac de Louvain-la-Neuve durant les jours blancs. On s’est dit qu’il fallait créer quelque chose pour occuper les jeunes et les aider à trouver du sens. Africapsud a vu le jour dans le même état d’esprit. À la base, on a donc monté des projets visant à aider des populations défavorisées en Afrique. Mais très vite, on s’est rendu compte que les actions menées étaient un peu trop élitistes. On est alors allé vers des choses plus accessibles, avec des voyages à visée humanitaire."

Les premiers d’entre eux se sont construits au Niger il y a une quinzaine d’années. "Mais les problèmes géopolitiques dans ce pays ont petit à petit remis notre engagement en cause. De plus, l’impact de nos premiers voyages là-bas était assez nul puisqu’on créait des charrues mais, hormis un impact financier, la portée était limitée."

Africapsud a donc réfléchi, avec ses groupes de jeunes, pour trouver ce qui pouvait réellement faire sa force. "Et ce qui est ressorti des discussions, à chaque fois, c’est cette nécessité de créer de la rencontre, du lien."

Ce qui – après quelques expériences au Maroc et au Sénégal – a abouti à la rencontre avec Carrefour Jeunesse Afrique, basé au Bénin. "Le principe, c’est que des groupes de jeunes belges (âgés de 15 à 20 ans) partent pour le Bénin pour une quinzaine de jours avec toujours cet objectif de déconstruction de stéréotypes et des préjugés. Au préalable, ils ont des formations qui leur donnent les clés pour que ce voyage soit une réussite."

"Et l’échange inverse se fait aussi puisque, tous les deux ans, un groupe de jeunes béninois entre 15 et 25 ans vient en Belgique, ajoute Arielle Dossou, directrice pour Carrefour Jeunesse Afrique. Avec là aussi, cette volonté de faire tomber les barrières, les préjugés qui existent de la part des Africains envers les Européens."

À destination de jeunes de tous horizons

Exemple d’un thème abordé parmi tant d’autres ? La place du handicap chez les jeunes en Europe et en Afrique. "Avec ces échanges, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus abouti qu’auparavant, beaucoup plus axés sur l’éducation permanente et qui permet aux jeunes de mieux appréhender les différences, les points communs et les réalités Nord/Sud. Ce qui est notre objectif majeur", reprend Pierre Cantraine.

Particularité et nécessité de ces groupes de jeunes, que ce soit ceux de Belgique ou du Bénin: la mixité. "On a des jeunes Béninois de tous horizons", précise Arielle Dossou.

"Dans nos groupes, on a des jeunes qui sont scolarisés tant à l’ITP de Court-Saint-Éitenne qu’au Christ Roi, souligne Pierre Cantraine. Cette volonté de faire rencontrer des profils de jeunes qui ne se connaissent pas existe au sein même de notre groupe, avant même le départ vers l’Afrique."

Et forcément, ça crée des liens. Forts, systématiquement. Durables, parfois. Arielle Dossou et Pierre Cantraine en sont eux-mêmes le plus bel exemple. Ils faisaient tous deux parties d’un groupe de jeunes issus de leur pays qui s’est rencontré lors d’un voyage d’Africapsud au Bénin. C’était en 2013. Dix ans plus tard, ils sont chacun devenus responsables. L’une de Carrefour Jeunesse Afrique. L’autre, d’Africapsud…

Infos : www.africapsud.com - www.cjaong.org - Facebook Africapsud & Carrefour Jeunesse Afrique

Lors de l’échange entre Belges et Béninois, de nombreuses animations et ateliers ont été mis en place. ©Africapsud

Les séjours d’échange sont destinés, pour les jeunes belges, aux 15-20 ans. Cinqvoyages sont organisés par an pour des groupes de 12 à 14 personnes. Pour les Béninois (de 14 à 25 ans), ces voyages ont lieu moins souvent, une fois tous les deux ans – contraintes administratives et aussi financières oblige. "Au-delà de la déconstruction des préjugés vis-à-vis de l’Occident, on mise beaucoup sur ces échanges interculturels pour former de jeunes citoyens béninois engagés, explique Arielle Dossou. Après les voyages, on vise à ce que les"bénéficiaires"restent actifs dans leur communauté, qu’ils mettent en place des projets et des animations, sur diverses thématiques. Ils font, par exemple, des projections de film dans les quartiers et villages, des animations pour les petits dans les orphelinats, du ramassage de déchets, des activités pour des enfants n’ayant pas ou peu accès à des loisirs, etc. Ils organisent aussi un festival de rap-slam qui leur permet, à la fois de s’épanouir, et de démolir les préjugés sur le monde du rap. C’est quelque chose de très riche, humainement parlant, pour eux. À plus long terme, les jeunes les plus investis et motivés sont positionnés dans nos équipes de gestion. Comme animateur, programmateur, responsable de projet…"

Du côté d’Africapsud, on vise à ce que les jeunes belges "volent de leurs propres ailes, forts de cette première expérience, précise Pierre Cantraine. Mais il peuvent aussi, ensuite, devenir volontaires, accompagnateur et correspondant pour les séjours à venir."

L’accès à ceux-ci est assez simple. "L’argent ne doit pas être un problème en soi. On collabore avec"Move With Africa", un projet de La Libre Belgique et on bénéficie du soutien d’un mécène. Le tout rend le voyage assez accessible. Derrière ça, les jeunes doivent suivre plusieurs formations avant-départ et participer à des événements que La Chaloupe organise. C’est ainsi qu’ils participent, par exemple, à l’organisation de notre grand Quiz annuel. C’est une bonne manière, pour eux et pour nous, de tester leur implication et de créer une dynamique de groupe. Derrière ça, on les accompagne aussi dans l’après-voyage. Car souvent, un tel périple, les remet très fort en question, le choc émotionnel de cette rupture avec leur quotidien belge est souvent fort."