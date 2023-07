Les Débrouillards rassemblent 378 cyclistes

La dernière balade cycliste organisée par les Débrouillards pour les élèves du troisième degré primaire avait eu lieu en 2019. L’ASBL gérée par José Pomes a repris l’activité ce lundi 3 juillet. Sept écoles du Brabant wallon ont répondu à l’appel des organisateurs: l’école communale de Ramillies, l’école Le Bon Départ à Nil-Saint-Vincent et Mont-Saint-Guibert, l’école communale de Baisy-Thy, de Limauges, l’athénée royal d’Ottignies et l’école Les Moineaux de Wavre: "Nous avions deux pelotons. L’un démarrait de Ramillies et passait par Nil-Saint-Vincent et Mont-Saint-Guibert. L’autre partait de Baisy-Thy et rejoignait les élèves des écoles d’Ottignies et des Moineaux de Wavre. Nous avions au total 378 élèves. L’objectif était de rejoindre le Bois des Rêves", signalait José Pomes. Les deux pelotons sont rentrés vers midi au Bois des Rêves où Les Débrouillards avaient prévu des châteaux gonflables ainsi qu’un barbecue pour nourrir tout le monde.