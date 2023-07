Jeunes en décrochage: l'année citoyenne se termine bien

Thomas s’était engagé cette année: "J’ai passé trois années très chaotiques. Je tombais dans les pommes presque chaque jour. J’ai dû interrompre mes études. Une connaissance de mes parents nous a parlé du projet Solidarcité. J’ai appris que cela s’adressait aux jeunes souhaitant se construire un projet de vie. Je me suis engagé bien que n’étant pas très manuel. Il y avait autre chose dans le projet. Cela m’a permis de rencontrer des gens, de retrouver un rythme de vie, d’acquérir toute une série de choses au niveau humain. Petit à petit, au cours de l’année, j’ai pu me structurer, retrouver de la stabilité. C’était une super expérience !"

Luc Descamps dirige l’AMO La Chaloupe: "Quatorze jeunes ont été impliqués au départ, quatre se sont orientés vers d’autres voies. Mais dix jeunes ont participé de manière régulière à l’année citoyenne. Le projet était conçu pour huit jeunes au départ, mais le nombre de jeunes en décrochage scolaire depuis le Covid nous a fait augmenter."

Un projet de raccrochage

Le gros chantier était d’aménager l’intérieur de la cabane, propriété de La Chaloupe, au Terrain d’Aventures de Louvain-la-Neuve: "C’est là que les jeunes se retrouvent. Ils avaient construit le gros œuvre l’année dernière, ils ont aménagé l’intérieur. L’année a cependant été variée, nous avions trente opérateurs." Pour les jeunes, c’est devenu le projet de l’année: "Contrairement à d’autres structures, qui délaissent les jeunes lorsqu’ils ne rentrent plus dans les cases, nous les raccrochons. Nous ne les laissons pas tomber. S’ils se disent n’être bon à rien, s’ils pensent qu’on ne leur fait pas confiance, on aide pour qu’ils continuent. Il y a des hauts et des bas, des pleurs et des cris. Mais, ils sont heureux d’avoir été au bout du projet et d’y avoir participé."

Les demandes sont de plus en plus nombreuses: "Nous recevons des candidatures dès le mois de mars. On ne laisse pas tomber les jeunes qui ne peuvent pas intégrer le groupe, faute de place. Nous avons mis d’autres projets en place. On les encadre un ou deux jours par semaine, avec toujours l’idée de remettre le jeune en mouvement", conclut Luc Descamps.