Comme le dévoilent nos confrères de la RTBF, le fonctionnaire délégué de la Région, suivant l’avis de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, a refusé le permis demandé par la société High Five Immo pour ce projet qui a été mis à l’enquête publique en février dernier.

"Nous avons en effet remis un avis défavorable sur ce projet tel qu’il était présenté, nous explique l’échevin de l’Urbanisme, Benoît Jacob (Avenir). Toutefois, nous ne sommes pas opposés à du padel à cet endroit-là, mais pour un projet plus petit, de 8 à 10 terrains."

L’échevin motive l’avis défavorable du collège ottintois : pour réaliser le projet, il faudrait enlever le petit bosquet entre IBA et les terrains envisagés. "S’il n’a pas de grand intérêt biologique, il fait tout de même partie du maillage écologique du parc scientifique. En outre, IBA souhaite que cette zone verte soit conservée."

Ensuite, la voie d’accès, la future rue de l’Observatoire, n’est pas encore réalisée. Pour l’échevin, avant d’entamer la construction des terrains de padel, il faut que cette voirie soit créée.

En outre, un parking de 30 emplacements est prévu ainsi qu’une cinquantaine de places couvertes pour vélos et trottinettes. 30 places pour les voitures, c’est trop peu, estime Benoît Jacob.

Sur les ondes de la RTBF, un des porteurs du projet, Vincent Stavaux, par ailleurs un des organisateurs du tournoi de tennis BW Open, estime, lui, que ce parking est suffisant, pouvant absorber une double rotation de visiteurs (ceux qui jouent et ceux qui joueront après). En outre, il souligne que le rugby et le hockey ne disposent pas de leur propre parking (NDLR : les installations sont situées à côté d’un parking malin).

"J’ai été surpris par ces propos, réagit l’échevin de l’Urbanisme. Avec 12 terrains, on peut avoir un maximum de 48 joueurs simultanément. À cela s’ajoutent ceux qui arrivent après et ceux qui ont joué et boivent un verre. Et tous ne viendront pas à vélo ou à pied. Le parking envisagé est donc trop petit."

Toujours sur la RTBF, Vincent Stavaux n’a pas caché sa "grosse déception" face à ce refus de permis du fonctionnaire délégué. Et d’ajouter : "On a eu du mal à comprendre l’hostilité de la Ville dès le départ."

Un recours auprès du ministre régional de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), est annoncé.