Elections communales 2024: L’échevin Abdel Ben El Mostapha emmènera la liste PS à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Suivent Roseline Magnée (vice-présidente de la section locale), Filip Lecomte (président de la section), Viviane Willems (conseillère communale) et Ali El Ghazili (vice-président de la section). Christian Jassogne (conseiller CPAS) poussera la liste depuis la dernière place.

Ils "incarneront l’engagement auprès des citoyens dans une proximité sociale forte et une accessibilité exemplaire. Leur expertise, leur passion et leur détermination à servir notre ville sont incommensurables et nous pensons qu’ils sauront relever les défis, capables d’apporter une vision audacieuse pour un développement optimal de notre ville, à l’écoute des besoins et des préoccupations de tous", assurent les socialistes.

Mais si l’expérience est là, cela manque un peu de jeunesse. Et il faudra aussi trouver un nouveau souffle, les scores des socialistes s’érodant petit à petit, de 17 % en 1994 à 10,86% en 2018, avec toutefois un meilleur résultat en 2012 (14,05%) qu’en 2006 (13,16%).

Abdel Ben El Mostapha peut-il représenter cette nouvelle dynamique ? Le PS le pense, les électeurs le décideront.