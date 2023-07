Le "Mundialito" du SPAD, moment de fête et de rencontre pour les patients et soignants des unités de soins en santé mentale

Douze unités étaient représentées lors de cette journée. Trois d’entre elles ont été mises à l’honneur. Celle qui était la plus festive (l’Athanor du CNP Saint-Martin), celle qui respectait le plus la mixité (AREA + d’Epsylon à Uccle) et celle qui a gagné le tournoi, sportivement parlant (l’unité Baobab de la clinique de la Forêt de Soignes).

Des résultats bien évidemment secondaires tant l’objectif de la journée était ailleurs. "Il y avait un peu de compétition sur les terrains, de l’envie de bien faire chez tout le monde mais surtout un bel état d’esprit de la part des participants, qui étaient plus d’une centaine. L’objectif de se rencontrer, créer du lien, du réseau a été bien atteint."

C’est que ces moments sont réellement précieux pour les patients d’unité de soins en santé mentale. "Beaucoup de ces patients ne bougent guère, sont isolés, stigmatisés, dans leur quotidien. Pour eux, ce genre de journée a un impact hyperpositif. On le voit sur leur visage. D’ailleurs, certains ne voulaient pas venir initialement et une fois arrivés sur place, ils demandent, avec un grand sourire, à revenir lors de la prochaine édition. Il faut arriver à les mettre en mouvement et une fois que c’est fait, ça roule tout seul. Et c’est tant mieux. Puis, comme il y avait un peu de public pour les encourager, ils se sont sentis valorisés."

Bref, les buts ont été comptés à la pelle et, surtout, LE but de cette belle initiative lancée par le SPAD a été marqué. Rendez-vous en 2024 ?