Julie Chantry (Écolo) vise un deuxième mandat de bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

La régionale Écolo a en effet accepté, ce mercredi 5 juillet en début de soirée, sa demande de dérogation pour pouvoir se présenter à nouveau. Une étape obligatoire chez les Verts pour ceux qui ont déjà été élus deux fois à un même mandat, ce qui est le cas de Julie Chantry.

Julie Chantry, deux mandats, ce n’était pas assez ?

Au départ, je n’avais pas conscience de devoir demander une dérogation. J’ai été élue conseillère communale en 2012 et je suis devenue échevine en 2015 (NDLR: en remplacement de Cécile Lecharlier). Et depuis les élections de 2018, je suis bourgmestre. Mais le mandat de base étant celui de conseillère communale, je dois solliciter cette dérogation pour pouvoir entrer, si les résultats des élections le permettent, une troisième fois au conseil communal. Cela ne me pose pas de souci. Et je pense que ma volonté de briguer un deuxième mandat de bourgmestre n’étonnera personne.

Pourquoi ?

L’idée est de poursuivre le travail mené pendant cette mandature. Elle n’a pas été facile et on peut même la qualifier de mandature de crises: le Covid à cause duquel tout s’est arrêté, les inondations de juillet 2021, la crise politique (NDLR: en janvier 2022, Avenir et PS ont voulu s’allier à OLLN 2.0-MR pour former une nouvelle majorité avant de rétropédaler), la guerre en Ukraine et la crise énergétique… Mais on a tout de même initié un tas de projets et j’ai envie de les concrétiser.

Ensuite, la fonction de bourgmestre est très diversifiée et en comprendre tous les mécanismes prend un certain temps. Solliciter un deuxième mandat de bourgmestre permet aussi de capitaliser sur l’expérience des six premières années dans cette fonction.

Ces derniers temps, on a parlé du blues des mandataires. Même si vous êtes tête de liste en 2024, il vous touche aussi ?

Les remarques à l’emporte-pièce et parfois violentes sur les réseaux sociaux me touchent évidemment. Je ne suis pas une "surfemme". Ces violences verbales font malheureusement partie intégrante de la fonction et j’ai sans doute endurci ma carapace. Toutefois, je ne suis pas atteinte par ce blues, d’ailleurs, j’aimerais poursuivre le travail. Car d’un autre côté, le mayorat est un super mandat: il donne la possibilité d’agir au bénéfice de sa commune et de ses citoyens. Car l’objectif poursuivit est de vivre dans la commune la plus agréable possible grâce à l’action collective. Être bourgmestre est passionnant au quotidien.

Une critique souvent émise à l’encontre de votre majorité est qu’elle fait beaucoup d’études mais que peu de chose se concrétise. Qu’en pensez-vous ?

Tout d’abord que je préfère qu’on nous dise ça plutôt que l’inverse, à savoir qu’on a agi sans réfléchir.

Alors oui, on fait des études et des analyses, par exemple le SOL (schéma d’orientation local) de L’esplanade, le PCAR (Plan communal d’aménagement révisionnel) du Douaire, pour la revitalisation de la place du Centre, etc. Cela prend parfois plus de temps qu’on ne le voudrait, mais tout cela aboutira prochainement. Et d’ailleurs la plupart des études mènent ou mèneront à des réalisations concrètes.

En outre, les dossiers avancent: le conseil communal a, par exemple, approuvé en mai la rénovation complète de l’école communale de Blocry, un investissement de 6,092 millions €, dont 4,714 millions € à charge de la Ville. Ce n’est pas rien. Il y a aussi la piscine, à Louvain-la-Neuve, un projet démarré sous la précédente mandature mais qui nous demande encore beaucoup de travail, la Ville étant maître d’œuvre du chantier.

Quels seront les grands axes de votre programme ?

On doit renforcer le maillage écologique et la biodiversité. La crise de la biodiversité est majeure et nous menace autant que la crise climatique même si on n’en parle moins. On a déjà agi via le PCDN (plan communal de développement de la nature) mais on doit aller plus loin.

On doit continuer à agir pour le transfert modal en faveur des modes doux et des transports en commun.

On a beaucoup travaillé la participation citoyenne (ateliers, dialogues avec le collège, etc.) et on va encore approfondir cet axe pour rapprocher les élus des citoyens.

Au niveau social, on doit lutter contre les inégalités et conserver au moins 10% de logement public dans la commune.

On doit aussi penser l’urbanisation avec en tête le schéma de développement territorial de la Région qui vise à densifier les centres urbains, un objectif qu’on poursuit déjà. Dans l’équation, entre aussi la question des inondations – celles de juillet 2021 ont été un épisode traumatisant alors que les abords de la Dyle sont pourtant en zone d’aléas faibles – et des îlots de chaleur contre lesquels il y a besoin d’espaces verts. Je pense que de plus en plus de gens ont pris conscience de la nécessité d’agir et contrairement à ce qu’on peut penser, l’urbanisation peut parfois aider un peu. Le site Decoux, par exemple, est totalement minéralisé. Mais avec le projet Matexi, un axe vert central y sera créé.

Mais on est à 1,5 an des élections et on doit encore clarifier et approfondir nos lignes programmatiques.

Qui vous accompagnera sur la liste ?

Avec la locale, on s’est d’abord concentré sur le choix d’une tête de liste, moi en l’occurrence, sous réserve de l’obtention de la dérogation. C’est chose faite. On sent que les gens se projettent dans les élections communales et ils me demandent si je serai candidate. Autant clarifier les choses. Pour le reste, la liste est en train de se constituer.

Est-ce facile de trouver des candidats ?

Ce n’est pas compliqué, sauf pour trouver des femmes.

Écolo va-t-il, pour la cinquième élection consécutive, signer un préaccord électoral avec Avenir et le PS ?

Cela n’a pas encore été décidé. On doit en discuter en interne et je ne suis fermée à rien.