Ottignies-Louvain-la-Neuve : le Spott investit la nature au Bois des Rêves

Le Bois des Rêves portait on ne peut mieux son nom en cet après-midi du dimanche 2 juillet 2023 pour les férus de culture. Le Spott (nouveau nom du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) y proposait son nouveau festival d’art dans la nature: "L’objectif n’était pas d’organiser des grands spectacles ce qui était le cas lorsque nous avions organisé “Oh Bois des Rêves” en septembre 2020. Ici, on proposait des spectacles variés, des contes, de la jonglerie, la réalisation d’un mandala géant, d’une coiffure fleurie, une impression de feuilles d’arbre à l’argile et encore la possibilité de grimper aux arbres", expliquait Étienne Struyf, directeur du Spott.