Ottignies-Louvain-la-Neuve : la croisade d’un conducteur de train

Il a reçu de Sophie Dutordoir, l’administratrice déléguée de la SNCB, la médaille décernée à ceux qui comptent 25 ans de présence au sein de l’institution. Il n’aura pas celle frappée en l’honneur des cheminots "quinquagénaires". Le 1er septembre 2020, il est mis à la porte.

Il le sentait venir en quelque sorte, car on n’arrêtait pas de lui mettre des bâtons dans les roues depuis qu’il avait eu l’audace de pester contre les conditions dans lesquelles étaient octroyés les certificats de bilinguisme au sein de la SNCB. De fait, il y a matière à se poser des questions.

Écoutons ses récriminations tout en suivant les multiples entretiens qu’il a eus avec sa hiérarchie de 2017 à 2020. Ses interlocuteurs voyaient son dictaphone ouvert… ou pas.

"Après l’accident de Pécrot (NDLR: l’accident ferroviaire de Pécrot, le 27 mars 2001, fit 8 morts et 12 blessés) , la législation en matière de communication a été revue au plan européen. Il y avait obligation de parler les langues du réseau sur lequel on se trouvait. En Belgique, par exemple, pour “router” en Wallonie, il faut parler français. Et néerlandais pour “router” en Flandre.

Une formation fut prévue, trois jours pour les anciens, dix pour les nouveaux. On recevait par e-mail 10 questions accompagnées des réponses. Il ne fallait même pas les étudier toutes. Une seule suffisait. Le jour de l’examen en effet, on choisissait la question que l’on avait potassée. Tout le monde réussissait !"

Tout le monde ? Pas tout à fait. En effet, Pierre Besure décida de partir en croisade contre cette manière de procéder. Il n’acceptait pas la responsabilité de recevoir un diplôme en seconde langue sans en avoir la connaissance.

"On veut jouer avec moi ? D’accord. Mais j’irai jusqu’au bout"

Il se présenta à l’examen sans avoir examiné les questionnaires et il le rata à trois reprises. À Namur, son supérieur hiérarchique s’inquiète, s’énerve, menace, prend des mesures. On ira jusqu’à l’accuser d’avoir saboté un train.

L’homme s’entête. "On veut jouer avec moi ? D’accord. On va jouer. Mais j’irai jusqu’au bout." Il prend la plume, écrit à Sophie Dutordoir, au ministre Belot, à des députés européens, au Palais royal. Il a été filmé chez lui de même qu’un conducteur de train délégué syndical CSC. "Nous avons fait le premier titre du JT de RTL."

Le 6 août 2019, il est à bout. Il fait la ligne Bruxelles-Ottignies. Il arrête son train vers 8 h en gare d’Hoeilaart et explique aux voyageurs la situation qu’il vit au travail: "Je ne suis plus à même de conduire en toute sécurité."

Il se déclare malade. Pour avoir parlé aux voyageurs, il sera mis à pied pendant une semaine. Il devra se rendre au centre médical de Namur où il rencontrera un médecin qui lui dira: "Je suis obligé de vous déclarer inapte à la conduite pour deux mois."

Jusqu’au 14 novembre, il sera affecté aux services de déménagement et de paquetage avant de s’occuper des personnes à mobilité réduite. Il apprendra aussi à cuire des moules…