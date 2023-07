Un repreneur pour la crèche des parents à Ottignies-LLN

La nouvelle crèche s’appellera "A.BÉBÉ.C"

L’Académie des Enfants gère déjà trois crèches, à Waterloo, Genappe et Bousval. La crèche A.BÉBÉ.C à Céroux sera sa quatrième structure d’accueil de la petiote enfance: "Nous sommes rassurés. L’Académie des Enfants a de l’expertise dans l’accueil de la petite enfance". L’ASBL va racheter le matériel que les parents avaient acquis à ABChild: "Les responsables de la nouvelle crèche reprennent également le personnel, Marion, Rebecca et Hafida. Sunita Coppens restera responsable et assurera la direction de la nouvelle crèche", poursuit Grégoire Heldenbergh. Dans un premier temps, cette nouvelle structure d’accueil sera ouverte à 14 enfants: "Avec l’objectif d’ouvrir à 35 enfants".

Les parents n’ont pas tout à fait terminé le boulot: "Nous avons aidé l’Académie des Enfants à trouver un bâtiment, à discuter avec le voisinage, à obtenir des subsides. Nous avons travaillé main dans la main". Il faut maintenant rendre le local à l’école Notre-Dame: "Nous avions dû effectuer quelques aménagements pour répondre aux normes ONE. Nous devons maintenant remettre le local tel qu’il nous avait été donné, démonter les cloisons. L’école a besoin du local pour la rentrée scolaire".

L’ASBL Solutions Parents reste active

Les parents resteront actifs dans le milieu d’accueil de la petite enfance: "Nous avions créé l’ASBL Solutions Parents pour permettre l’ouverture de la crèche en avril. On a décidé de la maintenir active avec l’objectif d’accompagner les parents, leur faciliter la vie, servir d’intermédiaire entre les parents et les crèches. Nous allons également œuvrer pour l’augmentation du nombre de places".