Ottignies : les gabarits du projet Matexi sont jugés excessifs

Le groupe Matexi a en projet de construire deux immeubles abritant 82 logements, 2 commerces, une surface horeca, 106 places de parkings en sous-sol, 8 places de parking à l’extérieur, 260 emplacements couverts pour les vélos au rez-de-chaussée et 32 emplacements pour vélos à l’extérieur. Ce projet s’inscrit entre la rue du Monument et la Dyle sur une parcelle de 69 ares, à l’emplacement de l’ancienne menuiserie, du car-wash, d’un parking pour véhicules, des anciens établissements Decoux et d’une maison d’habitation.