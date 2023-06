Pollution au chloroforme à Louvain-la-Neuve: faut-il dépolluer ou ne rien faire ?

Ce mercredi 28 juin 2023, au parlement wallon, le député wallon Olivier Maroy s’est étonné "du très long délai qui était nécessaire pour aboutir au rapport du SPW" et a réclamé transparence et informations pour les riverains et les travailleurs du parc scientifique.

"Cette pollution au chloroforme ne présenterait aucun risque pour la santé humaine selon le rapport du SPW, note le député jauchois. Le seul danger résiderait dans une éventuelle consommation de l’eau. Raison pour laquelle le SPW a lancé une enquête auprès des 65 entreprises du parc scientifique de Louvain-la-Neuve pour vérifier que les eaux contaminées ne sont pas pompées et envoyées dans un robinet". Olivier Maroy a voulu savoir, dans la foulée, quand cette enquête serait finalisée.

Le député voulait aussi savoir comment la Région wallonne allait "gérer" cette pollution: "Se dirige-t-on vers une “simple” surveillance de la pollution ou plutôt vers une dépollution complète qui coûterait évidemment fort cher ? Sans parler du fait qu’a priori, on ne peut pas faire payer le pollueur puisque l’on ne parvient pas à déterminer l’origine de la pollution."

Pollueur inconnu, payeur wallon

La ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo), lui a confirmé que le pollueur risquait fort de s’en sortir à bon compte : "Malgré d’importants efforts, les recherches pour identifier la cause de cette pollution et le ou les responsables ont jusqu’ici mené à une impasse. Les hypothèses les plus probables sont un accident de production non recensé dans les archives ou un déversement accidentel ou volontaire dans l’environnement ou dans les égouts qui a pu se produire il y a de nombreuses années".

La ministre a également confirmé que "le risque direct pour la santé humaine, en particulier par inhalation d’air extérieur ou intérieur dans les bâtiments, voiries et espaces verts au-dessus de la pollution est heureusement inexistant".

Quant à la prise d’eau polluée, "l’entreprise où le problème a été détecté est la seule qui était encore exploitante d’une telle prise d’eau et son usage était exclusivement industriel".

Trois façons de gérer la pollution

S’il semble y avoir peu – voire pas – de danger pour la santé, cela ne signifie pas que la Région wallonne va rester sans réaction. Trois scénarios sont envisagés pour la gestion de la pollution sur le long terme, a expliqué la ministre Céline Tellier.

Le premier: une simple surveillance de l’évolution de la pollution, "en espérant qu’elle soit stable dans le temps ou qu’elle se stabilise rapidement d’elle-même, sous l’effet de l’atténuation naturelle".

Le deuxième: le placement d’une ou de deux barrières qui agiront sur la nappe pour stopper la migration des polluants, "avec pour objectif de protéger les sources et captages localisés au cœur de Louvain-la-Neuve".

Le troisième scénario est aussi le plus coûteux puisqu’il s’agit l’assainissement de l’ensemble de la pollution.

"Aucune décision n’a été prise à ce stade et des analyses sont encore en cours afin d’évaluer notamment le caractère dynamique de la pollution et le potentiel d’auto-épuration de la nappe. Quelle que soit l’option retenue, ma priorité sera d’assurer la santé et la sécurité des riverains et des travailleurs du site" a expliqué Céline Tellier.

Le député Maroy lui a demandé de ne pas traîner: "Je m’étonne un peu que cette pollution remonte à 2007 et que l’on en soit encore à se poser des questions sur la manière dont on va y apporter une réponse. Il faut bien trancher à un moment donné".