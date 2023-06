Ottignies : près de 100 médecins généralistes manifestent contre la réforme des gardes

Les médecins généralistes étaient près d’une centaine à manifester ce mercredi de 11h à 13h sur la place du Cœur de ville et devant l’hôtel de ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve: "J’ai compté, nous étions 96. Je ne pensais pas que nous pourrions être à ce point nombreux. Nous regroupons ici les médecins généralistes du centre et de l’est du Brabant wallon. Nos collègues de l’ouest sont réunis à Tubize, indique la stéphanoise Lara Neuwels, présidente de l’Association. des médecins généralistes de Court-Saint-Étienne, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Bousval. Notre association n’est plus active à Bousval qui est rattaché à Genappe…"