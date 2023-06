Réforme des gardes de nuit: les médecins généralistes "en ont marre" et manifesteront mercredi à Ottignies et à Tubize

Les principales mesures qui fâchent les médecins généralistes ? Des postes de garde médicale accessibles en soirée et la nuit, avec deux médecins sur le pont: l’un sur place pour les consultations, l’autre pour les visites à domicile. Et, pour la Wallonie, la fin du tri spécifique à la nuit noire effectué au départ du 1733 (numéro destiné à l’aide médicale non urgente) qui limitait drastiquement les déplacements à domicile.

"Le pire ? Des décisions prises sans consulter personne"

"Avant cela, le médecin de garde n’était envoyé en visite à domicile que dans quatre situations précises, entre 23h et 8 h: le patient réside en maison de repos, bénéficie de soins palliatifs, souffre de douleurs intolérables ou vient de mourir et il faut constater le décès, détaille Aurore Dony, co-présidente de l’Association des médecins généralistes du Brabant wallon. Avec ces décisions prises du ministère, on est désormais appelable tout le temps et pour tout. Il impose également qu’il y ait deux médecins présents au poste médical de garde ainsi que des consultations sans rendez-vous. Il n’y a plus de critères de tri entre 23h et 8 h. Le pire dans tout ça, c’est que ces décisions ont été prises sans consulter personne, sans tenir compte de la réalité du terrain. On ne se sent vraiment pas respectés ni considérés."

Cette réalité de terrain, selon notre interlocutrice, est de plus en plus complexe. "La crise du Covid a déjà épuisé tout le monde et là, imposer de telles conditions de travail rend les choses beaucoup plus dangereuses. Pour tout le monde: les patients et nous, médecins. En effet, quand on fait une garde, on a généralement eu une journée de travail complète avant cela ou une autre arrive le lendemain. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes indépendants et donc nous n’avons pas de système de récupération, comme en milieu hospitalier."

"Proposer des soins de qualité n’est pas possible dans ces conditions"

De 11h à 13 ce mercredi, Aurore Dony et ses collègues – que ça soit à Ottignies, Tubize et partout ailleurs en Wallonie – veulent donc faire entendre leur mécontentement. "On sait qu’il n’est pas facile de fermer son cabinet pour deux heures mais on espère qu’un maximum de monde nous rejoindra. Car l’enjeu est important. Médecin généraliste est une vocation et on veut travailler le plus longtemps possible de la meilleure manière possible, en proposant des soins de qualité au patient. Et ça n’est pas possible dans ces conditions. On en a marre et il est donc primordial que notre message soit entendu !"