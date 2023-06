Ottignies-Louvain-la-Neuve : place aux artistes réunit les acteurs culturels

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a participé à toutes les éditions: "L’opération réunit tous les acteurs culturels de la Ville ce qui lui donne de la cohérence, souligne l’échevin de la Culture, Hadelin de Beer. Comme Pôle culturel de la province, Ottignies-Louvain-la-Neuve répond pleinement à l’appel en fédérant l’ensemble des acteurs autour de cette opération 2023 qui touche cette année 20 communes du Brabant wallon."

La Province soutient l’opération en prenant en charge 50 % du cachet des artistes, avec un plafond de 25 000 €: "Pour Ottignies-Louvain-la-Neuve, notre participation s’élève à 22 600 €. La même somme est prise en charge par la Ville. La Ville et les opérateurs locaux – le Spott, la Ferme du Biéreau, le Vilar, la Maison des jeunes – se chargent de la logistique", explique Tanguy Stuckens.

Cette année encore, la programmation est variée…

- Samedi 8 juillet: bal folk et cinéma de quartier lors de la fête au Bauloy (gratuit).

- Samedi 26 août, 19 h, place communale de Céroux, cinéma en plein air proposé par le Centre nerveux (gratuit): projection de Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban et de Harry Potter et la Coupe de feu.

- Vendredi 1er septembre, en soirée, Ferme du Biéreau, concert de Charles, gagnante de The Voice Belgique 2019, avec Édouard Van Praet en première partie (15 €).

- Samedi 2 septembre, place Montesquieu, 15 h, spectacle du "luthier sauvage" Max Vandervorst (5 €) invité par le Vilar et à 19 h, spectacle de rue Décaméron 20.20 par l’Infini Théâtre (5 €).

- Dimanche 3 septembre, ferme du Douaire: 14 h, Michel, deux fois, spectacle déambulatoire de la Compagnie des Bonimenteurs (5 €) ; 14 h 30, Deux minutes, spectacle équestre de Delphine Boonkens (gratuit) ; 15 h 30, bal folk (gratuit) ; 17 h 30, Francis sauve le monde, spectacle de la Compagnie Victor B. (5 €). Ces rendez-vous du 3 septembre sont proposés par le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Précision utile: tout est gratuit pour les moins de 14 ans.

www.olala.art