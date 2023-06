150 millions pour qu’Odoo puisse continuer à se développer

La philosophie "open core" d’Odoo a permis aux développeurs de la communauté de créer près de 40 000 applications logicielles pour diverses fonctions commerciales telles que la finance, les ventes, les ressources humaines et le marketing, faisant ainsi d’Odoo l’une des plus grandes boutiques d’applications commerciales au monde.

Avec 19 bureaux dans le monde, desservant plus de 50 000 clients payants répartis dans plus de 200 pays, Odoo est idéalement positionnée pour saisir les opportunités de croissance du marché des ERP, qui devrait dépasser 90 milliards de dollars d’ici 2029.

"Nous sommes fiers des réalisations d’Odoo. Nous proposons déjà une gamme complète d’applications logicielles répondant aux besoins uniques des petites et moyennes entreprises, et nous continuons d’innover au-delà de cela, a déclaré Fabien Pinckaers, fondateur et PDG d’Odoo. Le partenariat avec General Atlantic, avec sa plateforme mondiale et son expertise en matière de logiciels, aura un impact significatif alors que nous nous concentrons sur une croissance stratégique durable à l’échelle mondiale."

"Nous pensons que la proposition de valeur différenciée d’Odoo pour les PME, ainsi que son réseau mondial de partenaires et son engagement envers l’innovation produit, offrent une voie claire pour une croissance continue, a déclaré Tom Hussey, associé chez General Atlantic. Odoo propose une suite de produits intégrée et puissante pour les propriétaires d’entreprise, à une fraction du coût des solutions ponctuelles. Nous sommes impatients de soutenir l’équipe d’Odoo pour saisir les opportunités du marché mondial."

"Odoo est bien plus qu’un ERP et a le potentiel de devenir un leader mondial dans sa catégorie. Nous sommes ravis d’accueillir General Atlantic en tant que partenaire pour cette prochaine phase de croissance. Wallonie Entreprendre, en tant qu’investisseur institutionnel majeur depuis 2014, a pleinement rempli sa mission de favoriser la croissance et continuera de soutenir Odoo en tant qu’actionnaire de référence", a déclaré Damien Lourtie, directeur financier de Wallonie Entreprendre et membre du conseil d’administration d’Odoo.