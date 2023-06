Des goûters citoyens d'"Entre nos Mains" pour créer du lien et réfléchir aux défis environnementaux à Ottignies-LLN

Des plantes sauvages comestibles

L’objectif est de renforcer les liens entre les citoyens d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, les préparer aux défis environnementaux en organisant des moments conviviaux de discussion pour imaginer des solutions ensemble.

"Pour ce faire nous organisons des goûters citoyens sous la forme d’auberge espagnole dans les quartiers d’Ottignies-LLN. Nous venons nous greffer à des organisations existantes là où c’est possible. En plus du goûter, nous proposons des animations données par la Maison du développement durable autour des plantes sauvages comestibles. Les comédiens Christelle Delbrouck, Thierry Decoster et Maia Baran animent les discussions avec le public et récoltent des témoignages. Le public est invité à s’exprimer sur l’avenir de son quartier, de la ville de ses inquiétudes et ses motivations dans une ambiance conviviale".

Un cabaret citoyen itinérant

Le week-end dernier, l’animation se déroulait samedi à Blocry dans le cadre de la fête du quartier de l’Hocaille et au Kot Carrefour: "Le Kot Carrefour était notre sixième rendez-vous après Rofessart, le Four à pain au Biéreau, la pépinière Le Try et Les cinq petits cochons à Mousty. Nous irons encore à l’Arbre qui pousse (30 juin) à la brocante du Buston (2 juillet), à la fête du Bauloy (8 juillet) et à l’école des Bruyères (9 juillet). Le projet ne s’arrêtera pas là. Nous préparons un cabaret citoyen itinérant, joyeux et participatif, à partir des témoignages recueillis dans les différents quartiers, une autre intention du projet étant d’utiliser la forme artistique pour parler de ces enjeux pour toucher tout le monde".

Le cabaret est programmé au festival Maintenant, à la fête de la Pomme à Céroux et au Spott le 22 octobre.