ADN, le premier festival Art dans la nature du Spott au Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Organisé par le Spott, le nom adopté récemment par le centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, il se tiendra ce dimanche 25 juin de 13 h à 19 h, au Bois des Rêves. L’entrée est gratuite mais l’inscription est obligatoire ( www.spott.be).

ADN prend ainsi le relais d’ Ô Bois des Rêves, un événement là aussi familial et là aussi tourné vers la nature, qui s’était tenu en septembre 2019 et 2020.

"L’objectif est de vivre la culture au sein de la nature, d’intégrer le vivant dans différentes pratiques culturelles, explique le directeur du Spott, Étienne Struyf. Cet événement cadre parfaitement avec notre contrat-programme qui inclut différents enjeux dont l’implication locale et un axe lié à la transition."

Ce festival se fait en outre sans ressource technique, précise-t-il. "On n’utilise pas d’électricité, par exemple."

Spectacles, animations, balades, 23 activités seront proposées tout au long de l’après-midi par un total de 33 intervenants.

Parmi elles, outre celles déjà citées, L’escale, un conte circassien pour les enfants dès 4 ans par Simon Street Show, Jonglerie du futur et voyage intergalactique dans le plastique par la compagnie Slache Baron, Circle Song, une création collective menée par Juliette Van Peteghem, "un moment de féerie unique, en communion avec la nature", annonce l’organisation.

Ou encore un jeu de piste à travers la forêt de l’ASBL Le Tamanoir, la réalisation de sculpture d’argile avec Anouk Zaplet, la création d’un mandala géant collectif, avec Marion Carillon, avec les trésors ramassés dans les bois, des initiations au cirque ou au funambulisme avec l’École de cirque du Brabant wallon et même une initiation au massage en duo par Jazmin Reyes.

1 000 personnes attendues

Le directeur du Spott est sûr de la réussite de cette première édition d’ADN. "On fera une évaluation après, mais je suis certain que les gens adoreront. En plus, il fera beau."

Et les inscriptions, qui vont bon train, lui donnent raison: "On s’attend à recevoir quelque 1 000 personnes. Ce mercredi matin, nous sommes déjà à 743 inscrits. On insiste sur l’obligation de s’inscrire car on doit gérer les flux et on veut que le festival garde une dimension humaine pour une meilleure immersion dans la nature."

Et si Étienne Struyf vante la qualité et la beauté du site du domaine provincial du Bois des Rêves, il imagine bien exporter, à l’avenir, le concept de l’Art dans la nature en d’autres lieux où la nature et l’art se marieront bien aussi.