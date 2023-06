Louvain-la-Neuve : 15 mois avec sursis pour exhibitionnisme

Le 15 février dernier, la police est alertée du comportement d’un homme qui se trouve sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Il exhibe son sexe et se masturbe à la vue de tous. Les enquêteurs qui l’ont interrogé après son interpellation ont demandé au suspect s’il avait été jusqu’à éjaculer et il a répondu que non: ça, c’était ailleurs, à un autre moment, dans un bus…