L’ASBL Amarrage a un ancrage aux Coquerées

L’association a un lien avec la plaine des Coquerées. La société coopérative ABC Tremplin, satellite d’Amarrage, gère la cafétéria des Coquerées: "Amarrage s’occupe des enfants de 3 à 18 ans en difficulté. À 18 ans, les jeunes ne sont plus encadrés. Nous essayons de les accompagner pour entamer un projet de vie professionnel, de les mettre à l’emploi via une expérience de travail positive en leur proposant divers travaux d’aménagements et de jardinage. Il y a deux ans, ABC Tremplin a repris la gestion de la cafétéria des Coquerées où nous devons assurer 80 heures par semaine. Il faut gérer les stocks, assurer le service aux clients, discuter de la carte des repas. Il n’y a pas de misérabilisme ni de condescendance mais bien un accompagnement pour l’organisation", indique Bruno Van Sieleghem, président d’Amarrage.