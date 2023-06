Matexi veut construire 85 appartements, rue du Monument, derrière le Douaire, à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Pour ce faire, le promoteur a introduit une demande de permis unique qui fait l’objet, jusqu’au 14 juillet prochain, d’une enquête publique.

Le projet, que Matexi a nommé "Les Rives d’Ô", comprend aussi deux parkings souterrains, un par immeuble, pour un total de 106 places, 8 emplacements à rue accessibles à tous, 260 emplacements vélos couverts aux rez-de-chaussée et 32 en extérieur sur arceaux.

En outre, des aménagements d’espaces publics sont prévus, à savoir un pont sur la Dyle et une promenade verte, maillon de la coulée verte, cheminement pour les modes doux qui reliera la prairie Orban au site des Bétons Lemaire.

Pour faire face aux possibles inondations

Avant les travaux, le site de 69 ares, qui présente des taches de pollution, devra être assaini. "Dans ce cadre un puits sera mis en place pour assainir l’eau souterraine. Il sera démantelé ensuite." Les plaques ondulées en amiantes-ciments seront enlevées.

Vu que le site, qui se situe en bord de Dyle, avait été inondé par les eaux de la rivière en juillet 2021, le promoteur a décidé de rehausser les bâtiments. "Il a été décidé de fixer les niveaux des seuils des immeubles d’habitation 10 cm plus haut" que le niveau atteint lors des inondations de 2021, lit-on dans la note spécifique relative à la gestion des eaux.

En fonction des raccordements avec la rue du Monument, le niveau supérieur des accès vers les parkings en sous-sol a été établi un peu en dessous du niveau des eaux relevé lors des inondations. Mais "en cas d’inondation, un système de batardeau est prévu pour empêcher toute entrée d’eau vers les parkings en sous-sol".

Si le site est actuellement quasiment à 100% imperméabilisé, ce ne sera plus le cas une fois les immeubles construits mais surtout l’espace vert aménagé. En outre des systèmes de rétention des eaux pluviales seront mis en place pour les rejeter dans la Dyle avec un débit maîtrisé. Ainsi, "le débit de rejet futur sera cent fois moins important que le rejet actuel à l’égout".

Et plus loin: "Au total, le site sera doté d’une capacité de rétention de 1 250 m3. Cette grande capacité de stockage permet de prendre à la fois les eaux de ruissellement d’une pluie d’occurrence centennale et les eaux de débordement de la Dyle."

La note relative à la réduction des risques et vulnérabilités ajoute que "l’implantation des bâtiments a été étudiée pour mettre les habitations hors eau en cas d’inondation semblable à celle de 2021 ; tout en laissant l’eau circuler pour regagner la Dyle après une crue éventuelle".

En décembre 2020, Matexi avait déjà introduit une demande de permis pour ce site pour un projet de deux immeubles pour un total de 81 appartements, 2 commerces, un espace horeca et un bureau. Les gabarits étaient différents tandis que le parking souterrain était aménagé sur un socle commun aux deux bâtiments et passant sous la coulée verte. Mais ce projet n’a donc pas abouti.

La première phase avant les Bétons Lemaire

Ajoutons que cet ensemble immobilier est la première phase d’un projet plus vaste porté par Matexi. Ce dernier est également propriétaire des entrepôts de l’autre côté de la rue du Monument, mais surtout du site, de quelque 8,5 hectares, des Bétons Lemaire, derrière ces entrepôts. Le promoteur y vise la construction de plusieurs centaines de logements (on parle de 450 à 700 logements).

Concernant le projet qui fait l’objet de l’enquête publique, signalons qu’une réunion publique se tiendra le jeudi 29 juin, à 18 h 30, à l’hôtel de ville, pour le présenter.

Il reviendra aux fonctionnaires technique et délégué de la Région de délivrer ou non le permis sollicité.