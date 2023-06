650 années de vie commune mises à l’honneur à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Les douze couples comptabilisent 650 années de vies communes. Deux couples fêtaient leurs 65 ans de mariages. Parmi eux, Jeannine Martin et Albert Dupret, mariés le 17 mai 1958. Ils se sont connus à la Générale de Banque. Les couples n’étant pas autorisés à travailler ensemble dans la banque, l’épouse a dû démissionner. Ils ont tous deux chanté dans la chorale "Les Chœurs du Petit-Ry". Jeannine Martin était également choriste à La Saltarelle. Ils suivent encore aujourd’hui les concerts de ces deux chorales. Après avoir habité Etterbeek, ils se sont installés à Ottignies. Ils occupent maintenant un apparemment Tienne de Mousty.

Premiers pas de danse

Liliane Van Boeckel et Marcel Spreutels sont originaires respectivement de Court-Saint-Étienne et Ottignies. Ils se sont rencontrés lors d’un bal de réveillon en 1954 à la salle de la Madeleine à Mousty. C’est à ce moment qu’ils ont fait leurs premiers pas ensemble. Dès leur mariage, le 14 juin 1958, ils se sont installés à Ottignies. Diplômée en secrétariat, Liliane Van Bockel a travaillé pendant 37 ans à l’hôpital d’Ixelles. Marcel Spreutels a dirigé l’entreprise familiale de peinture avant d’occuper en 1979 le poste de chef d’équipes des bâtiments de la ville d’Ottignies-LLN. Marcel Spreutels est sportif, il a joué au tennis de table et au football, il est passionné de volley-ball, de gymnastique et aime les sorties à vélos.

Les couples jubilaires

65 ans de mariage: Jeannine Martin et Albert Dupret, Liliane Van Boeckel et Marcel Spreutels.

60 ans de mariage: Amande Ancart et Guy Loos, Solange Dufey et Jacques Pinchart.

50 ans de mariage: Claudette Joly et Jean-Jacques Conard, Marie-Hélène Dehut et Gilbert Sottiaux, Bernadette Honoré et Ja, Van Der Poorten, Evelyne Pirlot et Ghislain Carlier, Vinciane Boulanger et Jean Vancappellen, Jeanine Marchal et Constant Liekens, Edith Vromman et Didier Dumont, Hilde Keller et Guy Polain.