Debarati Guha-Sapir (UCLouvain) reçoit le prix Blue Planet pour avoir fondé la première base de données recensant les catastrophes naturelles

Depuis 1992, ce prix est remis chaque année à deux lauréats, personnes ou organisations du monde entier, "en reconnaissance de réalisations exceptionnelles dans le domaine de la recherche scientifique et de son application, qui ont contribué à apporter des solutions aux problèmes environnementaux mondiaux. Le prix est décerné dans l’espoir d’encourager les efforts visant à guérir l’environnement fragile de la Terre", lit-on sur le site de la fondation.

"Ceux qui me précèdent sont des stars"

Et Debarati Guha-Sapir de témoigner : "Au palmarès de ce prix, on trouve des grands scientifiques à la renommée mondiale. Ceux qui me précèdent sont tous des stars. Je suis donc très honorée d’avoir obtenu ce prix. Mais je suis aussi très humble vis-à-vis de cette reconnaissance. En tout cas, cela me donne de l’énergie pour poursuivre mon combat vers la reconnaissance des impacts sur les êtres humains des catastrophes naturelles. Cela doit permettre d’arriver à une meilleure compréhension des facteurs de risque individuels auxquels nous donnons beaucoup trop peu d’importance, que ce soit en Belgique ou dans le monde. Pourquoi, dans une catastrophe naturelle, certaines personnes sont blessées ou meurent et d’autres pas ? Il est intéressant de savoir qui sont ces personnes, leurs caractéristiques si on veut mettre en place des programmes de prévention efficaces. Car c’est bien cela le but ultime."

Et cela ne concerne pas que les pays pauvres ou en voie de développement. La professeure rappelle que les inondations de juillet 2021, en Belgique, ont causé la mort de 39 personnes.

Qui sont les 39 personnes décédées lors des inondations de juillet 2021 ?

"39 ! Dans un pays riche comme le nôtre, cela interpelle et cela m’a d’ailleurs surpris. J’ai donc entamé une étude pour savoir qui elles étaient et leurs caractéristiques. On doit comprendre ce qu’il s’est passé pour pouvoir agir et mettre en place un plan de prévention pour éviter une telle mortalité à l’avenir dans ce type de catastrophe."

Debarati Guha-Sapir, originaire du Bengale Occidental (Inde), a rejoint l’UCLouvain en 1984 en tant que chercheuse dans l’équipe de l’épidémiologiste Michel Lechat. "Début des années 80, je me suis rendue, avec Médecins Sans Frontières, au Tchad, pays touché par une famine foudroyante, se remémore-t-elle. Quand je suis revenue, j’ai raconté à mon patron, Michel Lechat, ce que j’avais vu : même des jeunes adultes décédaient dans les tentes. Il m’a dit que lui expliquer que j’avais vu beaucoup de morts, de personnes malades, ne servait à rien. Beaucoup, cela ne veut rien dire. Pour changer les choses, pour que des politiques soient adoptées, il faut des chiffres précis."

C’est pourquoi elle a créé une base de données ( EM-DAT) au sein du Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres de l’UCLouvain, avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du gouvernement belge, ce que personne dans le monde n’avait encore fait.

"Et au départ, peu de personnes, y compris des scientifiques, étaient convaincues par cette idée. Ce fut un combat de 10-15 ans avant que l’utilité de cette base soit reconnue. Mais maintenant, elle est utilisée par les plus grandes institutions mondiales."

Cette base de données recense quelque 22 000 désastres de masse depuis 1900. "On enregistre les caractéristiques mêmes de la catastrophe : vitesse du vent d’un ouragan, millimètres de pluie tombés, épicentre d’un tremblement de terre… On recense l’impact humain (nombre de personnes mortes, blessées, devenues sans abri, etc.) mais aussi les dommages économiques de manière globale et parfois aussi plus précise (perte d’emploi, bâtiments, routes, ponts, agriculture...). Pour les pays riches, il est plus simple de définir l’impact économique car la plupart des biens sont assurés. Ce qui n’est pas le cas dans les pays pauvres : personne ne va donc noter qu’une telle personne a perdu sa maison dans un tremblement de terre. La mort d’une mère, par exemple, peut aussi parfois entraîner dans la pauvreté ses enfants. Il faut pouvoir capter ce genre de données et on ne le fait pas assez. Il y a donc, pour ces pays, des biais. C’est ce qu’on appelle les données manquantes."

L’avenir se trouve dans les données satellites

À l’avenir, Debarati Guha-Sapir souhaite faire entrer la base de données dans le 21e siècle, comme elle dit, en la rendant plus moderne et en améliorant la qualité des informations. "Lors d’une catastrophe, un gouvernement livre un chiffre mais la Croix-Rouge en donne un autre et une ONG encore un autre. Lequel retenir ? On doit choisir quelles sont les sources prioritaires et cela induit de la subjectivité. J’aimerais passer au-delà de ça en utilisant toutes les technologies à notre disposition dont les données satellites. Et ceci afin de mieux répondre et faire face aux catastrophes dans le monde pour faire baisser le nombre de morts et de blessés."

Un autre travail touche à la méthodologie, "même si ce n’est pas très excitant, sourit-elle. On constate, par exemple, une augmentation des vagues de chaleur avec les changements climatiques. Mais il est difficile d’en évaluer l’impact humain sur la santé et de faire le lien avec le décès d’une personne. Aucun acte de décès ne mentionne comme cause la vague de chaleur, même si le décès en est la conséquence. Or, si on veut identifier les personnes vulnérables et mettre des plans de prévention en place, il faut pouvoir compter sur des chiffres fiables et précis", martèle la chercheuse.

L’autre lauréat du prix Blue Planet 2023 est un groupe de chercheurs britanniques (Richard Thompson, Tamara Galloway et Penelope Lindeque) qui a démontré l’existence des microplastiques dans l’océan.