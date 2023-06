Fin 2024, OneLife, biotech de Louvain-la-Neuve, aura doublé ses effectifs

"Je suis le CEO de OneLife depuis deux ans et je suis là pour accélérer la croissance de l’entreprise, entame Koen Billet. Pour cela, il faut obtenir des moyens supplémentaires et que les conditions du marché soient favorables. Et je pense que c’est le bon moment pour investir dans le développement de notre société : le Covid a au moins eu l’effet positif de sensibiliser plus fortement à la question de l’hygiène et nous devons surfer sur cette vague."

Avec cette levée de fonds auprès d’un holding familial, Nomainvest, de Wallonie Entreprendre de Noshaq, un fonds d’investissement liégeois et d’autres acteurs entrepreneuriaux, OneLife entend doubler ses effectifs, pour passer de 11 travailleurs actuellement à 22 fin 2024.

"Il y aura des scientifiques pour renforcer notre expertise et continuer nos recherches pour développer des solutions innovantes. Mais il y aura aussi des technico-commerciaux dont le travail sera d’aller sur le terrain pour présenter nos produits mais aussi fournir, si besoin, un soutien à nos clients."

L’un des objectifs de OneLife est également d’augmenter sa visibilité. "Si vous tapez OneLife dans votre moteur de recherche, vous obtiendrez beaucoup de réponses, mais vous ne nous trouverez pas, sourit son patron. Or, pas mal de clients potentiels recherchent en ligne les produits de nettoyage qu’ils pourraient utiliser."

Première mondiale

Début du mois, OneLife a lancé une première mondiale sur le marché, l’EnziSurf Descale & Drain, soit une nouvelle solution de nettoyage pour les lavabos et les canalisations dans les hôpitaux.

Et fin juin, OneLife lancera un produit "plus efficace et plus innovant mais aussi compétitif au niveau prix pour la stérilisation centrale (NDLR : soit la stérilisation des dispositifs et instruments médicaux réutilisables) ."

"Les seuls capables de dissoudre les biofilms"

Et le CEO de continuer : "Nous sommes nombreux sur le marché des produits enzymatiques. Mais nous sommes les seuls capables de dissoudre, à au moins 80%, les biofilms (NDLR : carapace extrêmement résistante qui protège 99% des bactéries existantes, lit-on sur le site de Realco) , responsables de 65 à 80% des infections dans les hôpitaux. Les autres produits servent à prévenir l’apparition des biofilms. Nous avons d’ailleurs breveté notre technologie en Europe et depuis août dernier aux États-Unis. Nous intervenons donc dans la première étape et peut-être la plus importante : celle du nettoyage sans laquelle on ne pourrait pas désinfecter ou stériliser l’instrument ou la surface traitée."

Mais peut-on imaginer un produit tout en un, nettoyant et désinfectant ? "On y réfléchit, d’autant plus que les hôpitaux n’ont pas des ressources, humaines et financières, illimitées. Nous ne faisons toutefois pas encore de produits désinfectants, qui entrent dans une autre classe médicale. Mais c’est quelque chose pour l’avenir, pas dans un futur proche toutefois."

Actuellement, OneLife est présent dans 25 pays, dont une quinzaine en Europe. Elle compte d’ailleurs se focaliser sur le continent européen et les États-Unis, "où nous ne sommes pas du tout actifs pour l’instant. Pour le Moyen-Orient, l’Asie du Sud-Est et la Chine, des marchés plus compliqués, nous avons décidé d’avoir une approche opportuniste et non stratégique."

Recentrer la production à Louvain-la-Neuve

La biotech souhaite aussi recentrer, à Louvain-la-Neuve, dans la nouvelle usine de Realco, inaugurée en avril dernier, la production de ses détergents enzymatiques utilisées pour le nettoyage en profondeur des endoscopes, des instruments chirurgicaux, du matériel dentaire, des appareils médicaux et des surfaces médicales. Après l’incendie qui a touché l’usine de Realco, en janvier 2020, la production de OneLife a en effet été sous-traitée. "L’objectif est, d’ici peut-être un an, réaliser 80% de notre production dans la nouvelle usine. Pas 100%, car cela permet de faire face rapidement à un problème touchant un site de production."

Et si OneLife est encore un petit acteur dans le secteur au niveau mondial, Koen Billet précise qu’elle représente un tiers du marché du nettoyage manuel des endoscopes en Belgique. "Nous sommes un des trois gros joueurs dans le domaine dans notre pays. Nous sommes très forts dans ce domaine et cela me donne confiance pour l’avenir", conclut Koen Billet.