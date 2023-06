Walter Vaes et ses gravures fantastiques et hallucinatoires à découvrir au Musée L à Louvain-la-Neuve

Ses gravures ont quelque chose d’inquiétant, de surréaliste. "Si Walter Vaes peint majoritairement des portraits et natures mortes, il déploie un tout autre imaginaire avec la gravure où le traitement est plus libre, explique Bénédicte Duvernay, responsable de la recherche sur les collections au Musée L, à Louvain-la-Neuve. Cet artiste anversois s’est mis à faire de la gravure fantastique, hallucinatoire et caricaturale en 1904-1905. Comme d’autres artistes, il s’est inspiré de Charles De Coster et de sa Légende d’Ulenspiegel . Mais il a produit beaucoup de gravures pendant la Première Guerre mondiale, quand la ville d’Anvers était assiégée par les Allemands. Cela lui a permis de représenter ce trauma historique sous la forme de créatures inquiétantes."